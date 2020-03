Redan för fyra fem år sedan började begravningsbyrån Fonus fundera kring möjligheten att strömma begravningar i realtid online. Det handlar framför allt om att personer som har svårt att ta sig till en begravning ska kunna delta ändå.

Men i samband med coronautbrottet har idén åter kommit upp ur lådan.

– Det var väl två veckor sedan som vi lyfte det tillsammans med den partner som driver våra minnessidor. Det händer så mycket just nu och vi vet inte var vi landar men vi ser att behovet är påtagligt, säger Peter Göransson, kommunikationschef på Fonus.

Han pekar på att de som har förkylningssymtom och riskgrupper måste stanna hemma.

Peter Göransson.

– Det gäller ju alla över 70 år så det blir väldigt många. Och så är det reserestriktioner så det går heller inte att resa hit för en begravning.

Redan nu är det en del som flyttar fram tiden för begravningar eller väljer att hålla den gemensamma ceremonin efter en kremering. På det här sättet får de närstående ytterligare ett alternativ konstaterar Peter Göransson.

Ingen avancerad teknik

Även om arbetet med att få fram lösningen på bara två veckor varit hektiskt är det inte i sig någon avancerad teknik. Det handlar i grunden om att begravningsentreprenören placerar en dator, en padda eller en mobil i ett stativ och ser till att den placeras så att begravningen syns tydligt. Det krävs också lite utrustning för att fånga ljudbilden så bra som möjligt.

Sedan livestreamas det hela via en tredjepartslösning till Youtube eller Vimeo.

Den som vill följa begravningen går in via Fonus minnessidor och klickar in sig via en länk.

– I och med att det råder en så speciell situation så är tjänsten kostnadsfri just nu, säger Peter Göransson.

Hur ser man till att de som kommer in via länken också känner sig välkomnade och delaktiga?

– Självklart måste alla gäster välkomnas och där får vi ha en dialog med officianten inför begravningen så att det finns en medvetenhet om att den ska sändas och kan rikta sig till hela publiken.

Här för att stanna

Även om idén fanns hos Fonus så upplever Peter Göransson att det också finns en efterfrågan på att kunna använda sig av möjligheten att strömma en begravning nu. Och han tror definitivt att lösningen är här för att stanna.

­– Det är jag helt övertygad om. Även om det fått fart i de här tuffa tiderna så kommer det att bli en permanent lösning framåt. Jag tror absolut tjänsten kommer att användas exempelvis på sjukhem när någon går bort och de andra boende kanske vill delta på begravningen utan att behöva åka iväg, säger han.

Just nu pågår det sista arbetet med tjänsten och det handlar framför allt om att få klart manualer så att begravningsentreprenörerna vet hur de ska rigga utrustningen på bästa sätt.

– Men vi räknar med att den kommer ut på våra minnessidor mot slutet av veckan, säger Peter Göransson.

Läs också:

Superdatorer sätts in i kampen mot covid-19

Nu stresstestas internet i realtid – ”kan behöva uppgradera sladden hemma”