Det amerikanska justitiedepartementet DoJ har bråda dagar i syfte att stävja diverse bedrägerier i corona-virusets spår. I söndags lämnade DoJ in en stämningsansökan mot sajten coronavirusmedicalkit.com som påstod sig gratis, plus 4,95 dollar i frakt, tillhandahålla ett vaccin-kit från världshälsoorganisationen WHO, skriver Ars Technica.

Sajten i fråga hade till och med en bild på Dr. Anthony Fauci, chef för det amerikanska nationella institutet för allergi och infektioner, och en av USA:s ledande experter på smittsamma sjukdomar. Allt besökaren behövde göra var att fylla i sitt kreditkortsnummer och alltså betala nästan fem dollar för frakten.

Detta är det första fallet där DoJ slår ned på en sajt av detta slag, men få tror att det kommer vara det sista. DoJ:s stämningsansökan lämnades in i Austin, Texas och beordrar sajtens registrar att stänga ned sajten. Naturligtvis har varken WHO eller någon annan ett vaccin eller botemedel mot Covid-19 idag. Ett vaccin är i bästa fall 18 månader bort.

