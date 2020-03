Microsoft Teams är inte den enda chattapp som vuxit dramatiskt under coronakrisen. Slacks vd Stewart Butterfield avslöjade i veckan att också den tjänsten slår alla rekord just nu.

I en lång utläggning på Twitter under gårdagen berättar Stewart Butterfield bland annat att Slack slagit användarrekord i samtidigt uppkopplade användare, tack vare en ökad efterfrågan på distansarbete under den pågående coronaepidemin.

Butterfield skriver att Slack tisdagen den 10 mars (1597 dagar efter att de uppnådde en miljon samtidigt uppkopplade användare oktober 2015) passerade 10 miljoner användare. Sex dagar senare var siffran uppe på 10,5 miljoner och så har det fortsatt uppåt. I går hade appen 12,5 miljoner samtidigt uppkopplade användare.

Tuesday: More signs of demand surge. 1,597 days after hitting 1M *simultaneously connected* users in Oct ‘15 (see https://t.co/G6DeO1W08a) we pass ten million. 6 days later: 10.5M, then 11.0M. Next day, 11.5M. This Monday, 12M. Today 12.5M. 📈 pic.twitter.com/GPaKF3VgOr