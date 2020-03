Runt om i världen har skolor stängts ner med anledning av virusutbrottet. För att eleverna ska kunna fortsätta undervisningen hemifrån används flera olika lösningar, men det är långtifrån alltid som de fungerar som avsett.

I Norge har många skolor valt att använda sig av Whereby, en app som gör det möjligt att bedriva videoundervisning. Under torsdagen kopplade tre nioåriga flickor i Oslo upp sig mot tjänsten och plötsligt dök det upp en naken man på skärmen som onanerade och sa ”talk to me, take on camera”.

– Personen i fråga har troligtvis gissat sig till namnet på länken till den här konversationen, säger Ingrid Ødegaard från Whereby i en kommentar till NRK.

Enligt Ødegaard gör man allt man kan för att försöka få stopp på den här sortens aktiviteter, men för säkerhets skull rekommenderas att lärarna låser chattrummen så att endast behöriga släpps in.

Efter händelsen tog flickornas skola beslutet att sluta använda sig av Whereby och i stället sker undervisningen via Microsoft Teams i fortsättningen.

