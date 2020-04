Allt hemarbete och distansundervisning som covid 19-epidemin fört med sig innebär enorm press på molnleverantörernas infrastrukturtjänster. Microsoft har till exempel gått ut med att deras molnplattform Azure haft 775-procentig efterfrågeökning i vissa regioner – och de har gått ut med att de gör en del temporära kapacitetsbegränsningar i somliga tjänster för att klara av trycket.

– Vi hör om kraftiga ökningar från flera leverantörer runt om i Europa, säger Martin Sundblad, chefsanalytiker på IDC i Norden. Uppgraderingar och driftsättningar har flyttat till det publika molnet. Vad gäller siffran 775 procent är jag inte helt övertygad, där säger de att det gäller specifika regioner och teknologier.

– Men infrastruktur som tjänst har helt klart fått en mycket stor efterfrågeökning, och vi räknar med en kvarstående effekt efter corona.

Finns det rapporter om större störningar eller missnöje med de här tjänsterna?

– Azure hade problem för två år sedan med stort missnöje från kunderna. Då gjorde Microsoft ett gediget arbete med kvaliteten och har förbättrat den avsevärt. Att man får problem om efterfrågan exploderar är naturligt, men inget som nått oss än.

Eventuellt missnöje från kunder brukar hamna i knäna på partners. Anders Grönlund som är partnerchef på Microsofts största partner i Sverige Atea, och som även är ordförande i den svenska partnerorganisationen IAMCP, säger:

”Har snurrat på bra”

– Jag har faktiskt inte hört om några större problem, utan jag tycker nog att Office 365 och Teams snurrat på bra de senaste veckorna utan några större störningar. Vi körde hela IAMCPs årsmöte på Teams förra veckan och det fungerade hur bra som helst. Vi hade ett Teamsseminarium på Atea med 400 deltagare förra veckan, utan problem.

– Det kanske är annorlunda när det gäller mer Azure-relaterade laster, det vet jag inte. Sedan finns det mer än 50 olika regioner ute i världen och vissa kanske är mer belastade än andra.

Ove Bristrand som är vd för systemintegratören NetIntegrate säger att de också märkt av en kraftig ökning av molntjänsterna under de senaste veckorna, vilket framför allt härrör till att användningen av Teams gått upp så kraftigt. Bland annat har de hjälpt till med att migrera hela undervisningen för en högskola till det här verktyget.

– Det är många nya organisationer som hör av sig. Vi har kört utbildningar i Teams om hur man använder Teams. Det är många som släppt olika gratisversioner av sina produkter – Google, Zoom och Microsoft Teams – och det har verkligen ökat efterfrågan. Men jag kan inte säga att vi har märkt av några större prestandaproblem.

Microsoft uppger att de inför ”ett fåtal tillfälliga begränsningar” för att systemen ska klara av trycket under den här perioden - hur mottas detta?

– Det gäller framför allt att man sänkt upplösningskvaliteten i inspelade videomöten. Men de har varit transparenta med det och att de gör det för att säkerställa plattformen, så jag tror det finns förståelse för det.

Kommer att kunna möta efterfrågan

Även Amazon Web Services och Google upplever stark efterfrågeökning under de senaste veckorna. AWS kommenterar i ett mejl till Computer Sweden att de ”vidtagit åtgärder för att förbereda sig och vi är bekväma med att vi kommer att kunna möta kundernas efterfrågan på kapacitet som en följd av Covid-19”.

Googles kommunikationschef Joakim Larsson säger:

– Givetvis har vi sett en ökad användning av våra tjänster under coronautbrottet, både när det gäller vårt videokonferenssystem Hangout Meets, våra skollösningar inom Google For Education och andra tjänster. När det gäller just Hangouts Meet utvecklas och underhålls den tjänsten till största delen av utvecklare på vårt kontor i Stockholm, så de har varit hårt i arbete under den senaste månaden för att hålla systemen på topp parallellt med tillströmningen av användare världen över.

Urs Hölzle som är chef över teknisk infrastruktur på Google skrev häromdagen i ett blogginlägg att under tider som dessa, då coronaviruset sprids och fler människor flyttar sitt arbete eller undervisning till hemmet så är det naturligt att undra om Google kan hantera flödena. ”Det korta svaret är ja”, skriver han. ”Vi har designat våra nätverk att prestera under tider av hög efterfrågan”. ”Det är samma system som vi byggde för att hantera peakar som shoppingrusningar under Cyber Monday, eller för att streama World Cup-finaler som nu stödjer människor att använda Google för att hitta nyheter eller för att få sitt jobb gjort under pandemin”.

Läs mer:

Nu stresstestas internet i realtid – ”kan behöva uppgradera sladden hemma”

Samarbetsverktyg i fokus när många tvingas jobba på distans – här är alternativen