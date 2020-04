Samarbetsverktyget Slack får nu integrering för en rad nya samtals- och ip-telefonitjänster, rapporterar The Verge.

Från och med i dag är det möjligt för samtliga Slack-användare att utföra samtal via Zoom, Webex, Jabber, Ringcentral och Dialbap. Utöver det har Slack också släppt en beta-app för att integrera samtal via Microsoft Teams i Slack. Det kommer då gå att välja Microsoft Teams som standardverktyg för samtal samt se vilka som deltar i ett samtal innan du själv hoppar in i det.

Slacks vd Stewart Butterfield har tidigare uppgett att deras samarbetsverktyg slagit rekord efter rekord under den jobba-hemma-period som inträffat i samband med säkerhetsarbetet runt coronaviruset. Bara antalet samtal som sker genom tjänsten har än så länge ökat med 350 procent.

