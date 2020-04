Ekonomin krisar i spåren av covid-19 och många företag står inför stora problem. Så vad är då cio:ns roll? Vad ska vara fokus?

Det bästa rådet är att titta på vad som hände under finanskrisen 2009 och absolut inte göra likadant anser Johan Magnusson, som forskar kring it-styrning vid Göteborgs universitet.

­– Då tappade man bollen totalt, drog ner it-budgetarna och lindade gaffatejp runt servrarna. Men att nedprioritera utveckling och digitalisering är inte en bra strategi.

I stället bör cio:erna nu våga ta befälet framhåller han. Och de har ett bra case nu när vi verkligen börjat använda oss av digitala lösningar som distansarbete och e-handel på allvar.

– Nu kan man se att det var värt att lägga pengarna men också att det kanske kunnat vara ännu bättre om man vågat satsa mer, säger Johan Magnusson.

Ledningen ännu inte med

Han varnar för synen att it inte är en ledningsgruppsfråga och trots de senaste årens digitalisering så tycker han att många företagsledningar ännu inte förstått vikten av det och lyft in det ordentligt.

– Där måste cio:n vara tydlig och kliva fram.

Och om man ändå behöver dra ner under den värsta krisen så gäller det att göra det på rätt sätt.

– Det man gjorde 2009 var att man använde osthyveln och drog ner lite på alla it-projekt – det är något vi ska se till att undvika nu. Då är det bättre att lägga ner en del helt eller lägga det i malpåse och satsa mer på annat. Upprepa inte finanskrisens misstag utan fundera i stället på vad ni gjorde fel då och gör annorlunda nu.

Ska fortsätta stötta affären

IDC:s analyschef Martin Sundblad håller med om att det är läge för cio:n att kliva fram men är samtidigt tydlig med att det ser väldigt olika ut för olika branscher.

– En del går bra och andra dåligt och cio:n ska förstås precis som förut stötta affären – det har inte förändrats.

Förutom att ta hand om det som krävs just nu – som stöd för distansarbete – gäller det att börja planera ett liv bortom coronakrisen.

Det är lite tidigt att se hur det kommer att se ut konstaterar Martin Sundblad men han skönjer ändå ett par saker.

Martin Sundblad.

– Vi kommer att behöva omstrukturera vår supply chain – leveranskedjan med just in time är rätt bräcklig och där kan det krävas mjukvara som kliver in och hjälper till med analys och riskbedömningar. Vi behöver också stärka kommunikation och samarbete – arbetsplatserna kommer att förändras och vi behöver öka automatiseringen.

Sprickorna blir synliga

Genom att vi under coronakrisen börjat använda digitala lösningar i större utsträckning ser vi också sprickorna i bygget och vad som behöver åtgärdas.

– Distansarbete fungerar inte lika bra som vi tänkt när det gäller säkerhet och samarbete. De brister som vi ser gör digitala lösningar ännu mer centrala och då är det cio:n som ska hålla huvudet kallt och se till att vara strateg och rådgivare.

Där är en viktig del för cio:n att se till att det inte blir mer av skugg-it och komplexa lösningar utan att bygget blir strukturerat och välfungerande.

– Men även om kurvan kan bli lite hackig så får digitaliseringen ännu mer fart nu om jag ska spekulera lite. Verksamhetens krav kommer inte att minska och det kommer att ge en extra skjuts i digitaliseringen, säger Martin Sundblad.

Planera för nästa hot

Ett sätt att ta sig an framtiden för cio:er är att redan nu fundera kring hur man möter nästa kris och de hot som finns vid horisonten framhåller Jan-Martin Löwendahl, analytiker på Gartner.

Han pekar på att pandemi är en av de saker som nämns i World Economic Forums årliga rapport över globala hot.

– Vi ska inte bara stirra oss blinda på covid-19 utan också förbereda oss för nästa gång. Och då handlar det om att skaffa sig digitala förmågor för att motverka dem och hitta lösningar som är ett arbetande kapital.

Det kan handla om exempelvis att skapa större möjlighet att arbeta hemifrån - det ger större motståndskraft och också gladare och mer produktiva medarbetare när det fungerar väl.

Det gäller att aktivt leta efter de vinster man kan få på köpet framhåller Jan-Martin Löwendahl.

– Under finanskrisen tittade man bara på kostnadseffektivitet och det blev ett väldigt närsynt sätt att hantera det. Poängen är att man kan använda den här situationen till att diskutera tre saker samtidigt – kostnader och intäkter, strategi och risk och hitta lösningar som är bra i alla tre bemärkelser.

Men då gäller det att inte cio:n sitter fast i sin silo där han tar alla kostnader men aldrig kan peka på vinsterna. Jan-Martin Löwendahl tror att Daniel Kahnemans konstaterande att de flesta inte vill ha siffror utan en story kan vara en bra väg för cio:n att gå för att få ledningens öra.

– Berätta en story där du har med alla de tre aspekterna – kostnader och intäkter, strategi och risk.

