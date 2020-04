Videosamtalstjänsten Zoom stäms nu av en av sina investerare med anledning av att de problem som uppmärksammats kring tjänstens säkerhet och integritetshantering kan ha påverkat aktiepriset, rapporterar CNBC.

Zoom har på många sätt blivit en av tjänsterna som definierat coronaviruset och som fått ett enormt ökat antal användare i samband med att folk arbetar hemifrån. Från december 2019 till mars 2020 gick tjänsten från 10 miljoner till 200 miljoner dagliga användare.

Samtidigt har Zoom plågats av en serie uppmärksammade problem: fenomenet "Zoombombing" där användare tar sig in i och vandaliserar videosamtal, att Zoom delat användardata med Facebook, även när användare inte haft ett Facebook-konto och att företaget av misstag dirigerade samtal via Kina för att minska trycket på tjänsten. Problemen har lett till att appen bannlysts av bland annat New Yorks skolor.

Företagets vd Eric Yuan har bekräftat och bett om ursäkt för problemen. Zoom har sedan dess lagt om hela sitt arbete till att prioritera att täppa igen problemen och stärka säkerheten för tjänsten och integriteten för användarna.

