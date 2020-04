Under coronakrisen – samtidigt som distansarbetet exploderat och behovet av samarbetsverktyg likaså – så har Microsoft tryckt ut nya funktioner till deras plattform Teams.

Nu kommer de med ett svar till de användare som vill se mer än bara fyra deltagare på skärmen, och lovar stöd för upp till nio personer samtidigt. Det skriver nyhetssajten ZDnet. I slutet av april ska den här funktionen rullas ut.

Det här sker efter ett upprop från över 40 000 personer som velat ha just den här tjänsten.

På Microsoft Teams officiella twitterkonto skriver de:

”Vi hör er. Vi ökar antalet deltagare som kan synas samtidigt i Microsoft Teams-mötet till 9. Rullas ut snart!”

We heard you! We're increasing the number of participants who can be viewed simultaneously on the #MicrosoftTeams meeting stage to 9. Rolling out soon. pic.twitter.com/LsRbsqHzkq