Svenska AI-bolaget Sana Labs riktar sig mot utbildningssektorn med sin adaptiva plattform. Ett prov identifierar kunskapsnivå och kunskapsgap, därefter skräddarsys utbildningen efter de koncept som individen behöver träna mer på. I realtid rekommenderas nästa fråga, förklaring, video eller annat typ av innehåll för att så nå den punkt där individen bemästrar innehållet.

Och nu under coronautbrottet har deras plattform fått en ny uppgift – att snabbt kompetensutveckla sjuksköterskor som kastas in i intensivvård utan tidigare erfarenhet.

– Vi fick en förfrågan från New York Academy of Sciences som kände till vår AI-plattform och även kände till det akuta behovet att utbilda sjuksköterskor på New Yorks ledande sjukhusgrupp Mount Sinai, säger Anna Nordell-Westling, marknadschef och medgrundare.

Har jobbat dygnet runt

– Förfrågan kom för två veckor sedan och sedan dess har vi jobbat dygnet runt tillsammans med Mount Sinai – de har byggt kursplanen och vi har gjort kurserna adaptiva. Redan när man går in och börjar så får man ett test som gör att programmet anpassas efter vad men redan bemästrar och vad man behöver öva mer på.

Hittills har runt 100 sjuksköterskor gått hela eller delar av kursen som tar två dagar i sin helhet och i nästa vecka rullas den ut till alla sköterskor på New York-sjukhuset.

Och nu släpper Sana Labs kursplanen och programmet gratis på sin AI-plattform.

– Vi välkomnar alla sjukhus med behov över hela världen att ta del av utbildningen

Fler sjukhus intresserade

Och enligt Anna Nordell-Westling så är också fler sjukhus runt om i världen på gång att använda sig av kursen, som är på engelska, framöver.

– Det finns många lite mer light-kurser kring covid-19 men den här går på djupet. Det är en tung kurs.

I intensivkursen täcks sådant som är relaterart till covid-a9-patienter – bland annat hanteringen av mekaniska respiratorer och syresättning av patienter.

– Kursplanen är gedigen och heltäckande och man behöver inte gå hela på en gång utan ta olika delar när man har tid. Vi vet att situationen är extrem för många sjuksköterskor nu så det är ju inte säkert att de hinner gå den innan de börjar arbeta på intensivvården men då kan de ta en del på väg till jobbet och en annan på en rast, säger Anna Nordell-Westling.

