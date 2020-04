Studenter vid Australiens nationella universitet (ANU) har börjat protestera mot att deras skola vill att de använder sig av mjukvaran Proctorio för att fjärrövervakas i samband med prov. Detta eftersom proven nu behöver ske på distans på grund av säkerhetsarbetet kring coronaviruset, rapporterar ABC News.

Proctorio verifierar studenter genom biometrisk data och ID-handlingar och skapar en tillfällig "nedstängning" som ska förhindra att studenterna kan nå otillåten information under provet. Studenterna spelas samtidigt in medan maskininlärningsalgoritmer varnar för misstänkt beteende och plagiat. Datan som genereras under provövervakningen ska bara vara tillgänglig för läraren och studenten.

En namninsamling har startats bland studenterna för att universitetet inte ska använda mjukvaran som de kritiserar för att vara ett intrång i privatlivet.

I en kommentar till ABC News uppmanar professor Grady Venville vid universitetet studenterna att fokusera på sina studier och kommande prov snarare än mjukvaran som används. Hon säger också att universitetet gör allt det kan för att minimera avbrott i studenternas studier i samband med coronakrisen och att studenterna där också har ett eget ansvar.

Universitetet säger att de haft en konversation med studenterna i samband med i situationen. I skrivande stund är planen fortfarande att använda Proctorio under en de kommande veckorna och utvärdera resultatet efteråt.

