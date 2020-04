Fakta

Tar hissen till molnet

Kone är i grunden är ett tillverkande industriföretag men har på senare år byggt in digitaliseringen i verksamheten.

"Vi diskuterade att anställa en cdo men vi bestämde oss tydligt för att inte göra det. Affärsverksamheten måste äga digitaliseringen", säger cio Antti Koskelin.

För att stödja affären har Kone istället slagit ihop it och FoU i en avdelning, IT and Innvoation. Den består av tre delar, innovation, partnersamarbeten och enterprise it.

Företaget är en tung molnanvändare, 70 procent av applikationerna ligger i molnet, "både AWS och Azure", och resterande 30 procent är framför allt SAP-systemet som än så länge körs on prem. Kone var tidigt ute och har redan kört Office 365 i fem år, och Workday i tre år.

Dessutom är man en av Salesforces absoluta prestigekunder – vd Marc Benioff har på jättekonferensen Dreamforce lyft fram Kones användning av Salesforce för servicepersonal på fältet.