En lagändring som gjorde det möjligt att godkänna ordningsböter med elektronisk signatur blev startsignalen för arbetet med att ta fram en mobilapp för ordningsböter på Polisens nationella it-avdelning.

Innan dess har det krävts att poliser ute på fältet haft med sig en blankett med karbonkopia och en bläckpenna där den utfärdade boten lagts in. Sedan har boten matats in i ett ordningsbotssystem när polisen kommit in på stationen.

Erling Andersson, poliskommissarie vid Utvecklingscentrum i Region Mitt konstaterar att det heller inte räckt med att ha med sig blanketterna ut.

– Vi har också en katalog med 1 600 koder för alla de böter vi har rätt att utfärda. De uppdateras ibland så det gäller att ha rätt katalog. Och sedan ska man hålla ordning på blanketterna i regn och rusk innan man kommit tillbaka och kan mata in dem.

Slipper mellansteg

Nu försvinner alla mellansteg – boten går rakt in i ordningsbotssystemet och genererar inbetalningskortet till den bötfällda personen och alla koder är uppdaterade och korrekta.

– De som testat appen talar om att deras arbetet blir ungefär tre gånger så effektivt med appen. Det innebär alltså att en patrull kan hinna det som det krävdes tre för förut, säger Tomas Herlestam, projektledare vid Polisens nationella it-avdelning.

– Exempelvis är det ofta svårt att bötfälla alla som kör för fort när det är många – men nu kan man hinna med fler.

Totalt finns det alltså runt 1 600 förseelser där poliser kan utfärda en ordningsbot på plats. Ännu hanteras bara 84 av dem i mobilappen – men de 84 koderna står för 90 procent av de böter som utfärdas. Det handlar i huvudsak om trafikförseelser.

– Men vi bygger ju på funktionalitet och lägger på nya koder vartefter. Exempelvis stöder appen inte böter för yrkestrafik ännu, säger Tomas Herlestam.

– Det är mycket arbete kvar fortfarande.

Mycket arbete

Bakom appen ligger ett stort utvecklingsarbete. Det handlar inte bara om att ta fram ett användarvänligt gränssnitt som både ska passa de 25-åriga mobilvana poliserna och de 64-åriga som alltid använt penna och papper. Det handlar också om att få informationen att flöda rätt i systemen.

– Det har krävt mycket verksamhetsanalyser och vi har också arbetat tätt tillsammans med verksamheten där en ganska stor grupp varit inblandade, säger han.

Och det har varit väldigt viktigt att vara trygg med att den fungerar som den ska innan den lanserats brett.

– Hela idén är ju att förenkla och förbättra rättskedjan. En utfärdad bot är i praktiken en dom som vunnit laga kraft. Skulle något vara fel så krävs det att en åklagare blandas in och det skulle ju bara generera mer arbete, säger Tomas Herlestam.

Appen – som har namnet Obot ­– har testats i pilot men nu är den sedan en vecka på väg att rullas ut brett till alla poliser ute på fältet. Region för region.

– Men vi räknar med att den ska vara ute i hela landet till sommaren, säger Erling Andersson.

Går ut brett

Vid sidan av den app som kallas Polisens multifråga som kom för några år sedan och där det är möjligt att göra slagningar i olika register från mobilen är det den första som går ut brett.

Däremot har det kommit andra appar för mer specialiserade syften som används av en mindre grupp poliser – som exempelvis en för att genomföra flygande inspektioner av fordon ute i trafik.

Och det har varit ett positivt mottagande bland poliserna ute på fältet.

– Många har efterfrågat den och när vi utökade piloten i höstas var det många som ville vara med, säger Tomas Herlestam.

Och Erling Andersson har samma bild.

– Äntligen. Det har varit reaktionen – inte minst bland de unga, säger han.

– Kanske kan det vara ett visst motstånd från de äldre som tycker skärmen är liten och behöver sätta på läsglasögon. Men vi märkte när vi lanserade appen för flygande inspektioner att det gick fort över ­och sedan var det bara tummen upp.

