Trots coronakrisen kan hygienjätten Essity leverera

Robert Sjöström är hygienföretaget Essitys cio – men inte bara cio. Han leder det som Essity kallar global operation services och där är it en del men också hela försörjningskedjan, inköp och större delen av administrationen ingår.

– Vi är också ansvariga för alla digitala projekt i hela företaget globalt, säger han.

En enorm kaka kan tyckas men Robert Sjöström är tydlig med att det handlar om en framåtriktad strategi där informationsflödena står i centrum.

– It har blivit så mycket viktigare. Det finns med i all strategisk planering och all operativ verksamhet. Vi har lyft det en nivå och tittar på hela processflödena. Allt ska flöda även alla data som följer produkterna ska flöda så sömlöst som möjligt.

Det innebär också att man satsat på skalbara it-plattformar och förändrade arbetssätt. I grunden har man en standardsystemsplattform med bland annat en anpassad variant av SAP:s affärssystem.

– Där har vi haft utmaningen att använda hela systemets förmåga och arbetat strukturerat med att få in alla data där och inte använda oss av data utanför systemen. Med maskininlärning kan vi sedan processa dessa data och det hjälper oss mycket inte minst nu när det varit stora fluktuationer från normalflödena.

Fokuserar på dataströmmar

Genom att fokusera på dataströmmarna så kan man planera var produktionen ska ske och planera transporter av färdiga produkter men också inköp och leveranser av det material som behövs.

– Till stor del handlar det om att vi tittar på dataflödet mer än varuflödet. Det har varit väldigt volymökningar vissa veckor och utan de här plattformarna och de arbetssätt som vi har i den här organisationen hade vi inte alls kunnat leverera med samma kvalitet.

Robert Sjöström.

Och den här organisationen som man nu haft i några år har visar sig vara en nyckel nu under coronakrisen enligt Robert Sjöström som berättar att Essity, trots att man har leverantörer i hårt drabbade länder som Kina och Italien, hela tiden fått in det material som behövts till sina fabriker.

Trots att det varit allvarliga svårigheter för leverantörerna att hålla sina fabriker öppna och dåligt med tillgång på lastbilar för att leverera har Essity lyckats få tag i transporter.

Ställde om produktion

Eftersom Essity har tillverkning i Kina märkte företaget rätt tidigt att det snabbt blir brist på skyddsmask. Och när några anställda på en av produktionsenheterna i Sverige såg att det skulle gå att ställa om maskinerna för tillverkning av skyddsmasker så insåg man snabbt att det var en bra möjlighet både att tillgodose sitt eget behov men även andras. Nu är produktionen i full gång med en kapacitet om 30 miljoner masker i månaden.

Även här har det datadrivna arbetssättet varit viktigt för att få ordning på inköp och leveranser till en produktlinje som normalt inte finns.

I och med att Essity har verksamhet över hela världen har företaget följt spridningen av coronaviruset.

– Vi har varit väldigt proaktiva på fabriker redan innan myndigheterna kom med direktiv – vi är ju ett hälso- och hygienbolag. Vi rekommenderade tidigt hemarbete där det är möjligt och även att inte åka kollektivt när det var trångt.

Tränat virtuella arbetssätt

Redan för några år sedan valde man därför att investera i en Microsoftplattform och har också investerat tid i att träna på olika virtuella arbetssätt.

– Vi har lagt en hel del tid på att använda verktygen – även vi i koncernledningen. Exempelvis har vi kört virtuella möten och workshops både i ledningen och ute i verksamheten, säger Robert Sjöström.

Trots att det finns en uttalad ambition att kunna arbeta virtuellt gick det snabbt när det väl stod still och företagets runt 7 000 anställda med skrivbordsarbeten plötsligt jobbade hemifrån i slutet av mars.

– Sedan flera år har vi haft uttalat att det ska gå bra att arbeta från andra ställen än kontoret och från olika enheter. Men vi har inte tänkt oss att alla ska göra det samtidigt.

I snitt har 300-400 arbetat från andra platser och nu handlar det om 7 000-8 000 och i stället för 32 00 dagliga Skypesamtal handlar det nu om runt 85 000.

Ändå har det gått bra konstaterar Robert Sjöström.

– Vi har fått utöka kapaciteten och i början var det lite brist på pc:ar men nu finns allt på plats.

Agilt underlättar

En delförklaring till att omställningarna under krisen fungerat så bra kan vara att Essity sedan tidigare allt mer gått mot ett agilt arbetssätt.

– Vi har systematiskt tränat på att arbeta agilt i projekt och det tror jag har hjälpt oss ganska mycket nu. Vi har blivit vana att ta en sak i taget och arbeta på ett sätt en viss vecka – se över det och sedan ta ett nytt beslut.

Vad tror du det är viktigast att börja titta på när pandemin har lagt sig och allt börjar komma på banan igen?

– Medarbetarna. I vissa länder är de ju nästan helt inlåsta.

Robert Sjöström berättar att han varje morgon ringer runt i sin ledningsgrupp varje morgon för att se till att alla pratar med sina medarbetare och att han uppmuntrar sociala aktiviteter som kaffe via Skype.

– Men det är en nackdel för mig och andra chefer att vi inte ser hur folk mår eller hur mycket de jobbar – min oro är att de jobbar för mycket. Kanske kommer baksmällan när vi börjar jobba igen. Då gäller det att vi kan ta hand om folk.

Skriva ner erfarenheter

Så länge uppmanar han medarbetarna att skriva ner sina erfarenheter och lärdomar löpande.

– Tanken är att vi på något systematiskt sätt ska kunna processa det när det här är över.

Hur ser det ut med era andra projekt – mäktar ni med mer än att hantera följderna av coronapandemin?

– När folk inte kan träffas så går hastigheten i projekten ner lite men de är ändå uppe och rullar även om vissa saker behövts nedprioriteras.

Samtidigt kommer också en tid efter corona konstaterar Robert Sjöström.

– Då kan vi inte bara fokusera på att allt ska funka nästa vecka utan också se långsiktigt, säger han.

– Jag predikar väldigt tydligt för dem som jobbar med mig och i koncernledningen att vi måste tänka förbi krisen och inte ta tokiga kortsiktiga beslut. Hålla igång de strategiska perspektiven. Och jag tycker vi lyckats väl med det.

