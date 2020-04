Den nya tipstjänsten ”Tipsa IVO!” lanserades under stor uppmärksamhet i början av april.

Där ska Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ta emot tips om brister, risker och missförhållanden inom vård och omsorg. Tjänsten vänder sig särskilt till yrkesverksamma och ska bidra till bilden av det aktuella läget inom vård och omsorg, något som uppges vara särskilt viktigt nu ”när verksamheterna är mycket pressade på grund av situationen med covid-19", skriver myndigheten i pressmeddelandet.

– Det som kommer in via ”Tipsa IVO!” blir en värdefull del av underlaget när vi planerar vad som ska granskas i vår tillsyn. Det kan handla om information som vi behöver agera snabbt på, eller sådant som blir en del av en mer långsiktig planering, sa Sofia Wallström, generaldirektör i samband med lanseringen.

Inte ens inom EU

Men trots den diskussion som pågår inom offentlig sektor just nu, efter myndighetssamverkan Esam och Försäkringskassans varningar för att använda utlandsägda molntjänster för känsliga data och sekretessbelagda uppgifter, så lagras de uppgifter som kommer in till IVO:s tipsfunktion inte inom Sveriges gränser – faktiskt inte ens inom EU.

Enligt uppgifter till Computer Sweden använder sig IVO av en molntjänst från amerikanska it-leverantören Oracle för den här tjänsten.

Tjänsten lanserades i början av april.

Oracle har dock inga datacenter i Sverige. När Computer Sweden ställer frågan till IVO om tipsen till myndigheten lagras i Sverige svarar it-chefen Sofia Palmér via mejl:

– Nej, datan lagras i Storbritannien. När avtalet ingicks så var Storbritannien med i EU.

Det pågår ju en diskussion inom offentlig sektor just nu om det går att lagra sekretessbelagda och känsliga data i utlandsägda molntjänster utan att dessa ska betecknas som röjda. Hur resonerar ni på IVO kring den här problematiken?

– Vi är restriktiva och har i våra senare upphandlingar haft som inriktning att molntjänster inte ska upphandlas. Vi är i slutet av en avtalsperiod gällande denna tjänst och kommer i samband med nytt avtal ta ny ställning till vara data lagras.

Gick ut med varning

Diskussionen om huruvida man kan använda amerikanska molntjänster i offentlig sektor ställdes på sin spets då myndighetssamverkan Esam gick ut med en varning för att behandla känsliga data i utlandsägda molntjänster – och att sekretessbelagda uppgifter ska anses röjda om de här molntjänsterna används vid behandlingen. Skälet är att amerikansk lagstiftning kan tvinga leverantörerna att lämna ut uppgifterna. Senare har Statens Inköpscentral gått ut med att det inte går att genomföra någon upphandling av molnbaserade molntjänster i offentlig sektor, eftersom ingen leverantör kan uppfylla både de tekniska och legala kraven.

Även Försäkringskassan har gått ut med en vitbok där de slår fast att de inte tänker överlåta driften av verksamhetskritiska system i samhällsbärande verksamhet till privata företag som står under jurisdiktion av en stat med lagstiftning ”som ger deras myndigheter rätt att under vissa förutsättningar ta del av data och uppgifter som lagras hos tjänsteleverantörer under sin jurisdiktion, även om lagringen sker utanför den egna statens territorium”.

