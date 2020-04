I en ny intervju med Financial Times, via Fast Company, säger Bill Gates av han och Melinda Gates stiftelse nästan helt och hållet nu skiftat fokus till att bekämpa coronaviruset. Både för att hantera själva hälsoproblemet såväl som den ekonomiska påverkan. Enligt Gates finns risken för att pandemin kan kosta världen flera hundratals triljarder kronor under de kommande åren.

Till följd kommer stiftelsens tidigare arbete med att utrota polio och aids tillfälligt att sakta ned och sättas på paus. Bill Gates menar dock att det bästa stiftelsen kan göra för att nå de målen längre fram är att fokusera på pandemin först. Även stiftelsens del som fokuserar på utbildning har nu gjorts om till att fokusera på lärande online.

Bill & Melinda Gates Foundation, som har tillgångar på över 400 miljarder kronor, har hittills finansierat utvecklingen av ett vaccin såväl som kliniska studier och forskning runt behandlingar för viruset.

