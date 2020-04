Facebook har presenterat flera nya funktioner i sitt samarbetsverktyg för företag Workplace. Det är den sociala mediejättens företagslösning och samarbetsverktyg – som konkurrerar mot bland annat Slack och Microsoft Teams.

Facebook uppger i en bloggpost att förändringarna är inriktade på att hjälpa människor att arbeta på distans nu under coronakrisen.

Det handlar bland annat om en funktion som går under namnet Draft For, som ska göra det möjligt för administratörer att välja enskilda anställda som ska kunna arbeta fram inlägg för chefer att publicera i ett internt socialt nätverk på företaget. Om chefen i fråga godkänner inlägget kan de publicera det under sitt namn.

Bibliotek för kunskap

En annan nyhet är kunskapsbiblioteket (knowledge library). Det ska vara ”hemmet för bestående innehåll” på arbetsplatsen, uppger Facebook.

”Medarbetare slösar bort i snitt mer än nio timmar i veckan på att söka efter viktig företagsinformation, som till exempel hälso- och säkerhetsinstruktioner eller information om förmåner. Vi har velat bygga en lösning för att ordna detta, göra den officiella företagsinformationen lättillgänglig för alla när de behöver den som mest. Det ska inte vara svårt eller stressigt att hitta det senaste inom HR-frågor”, skriver Facebook i bloggen.

I det här biblioteket ska man kunna skapa, lagra och dela statiskt innehåll så att anställda enkelt kan komma åt den, oavsett omm de befinner sig i hemmet eller är ute på fältet och arbetar.

Lättare att se om innehållet är användbart

Ytterligare en ny funktion är ”Kampanjer”. Med denna ska man kunna se hur olika inlägg tas emot och når ut till den publik man vill nå. På det sättet ska det bli lättare att se vilket innehåll som är mest användbart för de anställda.

”Man kan till exempel publicera inlägg om covid-19 eller ’arbeta hemifrån’ och se vilken effekt inläggen har hos medarbetarna, för att kunna säkerställa att man tillhandahåller den mest relevanta informationen”, skriver Facebook.

Kampanjer kommer att finnas tillgänglig i maj.

Läs mer här om nyheterna i Workplace.

