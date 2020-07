Chattbaserat gemensamt arbete är en nödvändighet i arbetslivet i dag. Slack och Microsoft Teams är de ledande konkurrenterna. Mycket står på spel, särskilt för Slack som börsnoterades i juni 2019 och inte har råd att tappa mark till Microsoft. Microsoft har ju enorma ekonomiska resurser och ger bort Teams gratis i de flesta abonnemang på Office 365 och Microsoft 365.

Samtidigt har Microsoft-chefen Jared Spataro sagt att företaget ser Teams som lika kritiskt för framtiden som Windows tidigare har varit. Microsoft har trumpetat ut hur antalet användare av Teams växer. I november 2019 ska det ha varit 20 miljoner dagliga användare – jämfört med Slacks 12 miljoner. Slack har invänt mot Microsofts siffror och uppgett att Slacks användare är mer aktiva.

Vinnare i tvekampen? Du. Det finns två utmärkta plattformar för gemensamt arbete att välja mellan. Båda blir bättre och bättre allt eftersom nya funktioner tillkommer. Men det är inget enkelt val. En del företag väljer att inte välja alls.

För att göra det lite enklare att välja har jag ställt Slack och Teams mot varandra i sex kategorier: användargränssnitt och användbarhet, integrering, andra betydelsefulla skillnader, mobil app, it-säkerhet, efterlevnad och administration på företagsnivå samt pris. Här är min bedömning.

Användargränssnitt och användbarhet

Utseende och känsla. Klientprogrammen för dator för både Slack och Teams har lättnavigerade användargränssnitt med fokus på meddelanden. Det finns skillnader i stil. Slack har en lösare stil som en del kanske tycker är kaotisk. Teams ser mer storföretagsmässigt ut – smidigt men anonymt.

Teams är både välorganiserat och effektivt.

Slack har fler möjligheter till personlig anpassning, till exempel tio olika sätt att göra om sidofältet. Teams har däremot bara tre valfria inställningar: standard (ljust), mörkt och med hög kontrast för användare med dålig syn.

Navigering: Båda klientprogrammen har navigeringsverktyg i sidofält på vänster sida. Teams är mer inriktat på grupper, medan Slack är mer inriktad på kanaler – arbetsområden som användarna skapar runt projekt, ämnen eller grupper.

Slacks gränssnitt är visuellt och kanske lite roligare.

I sidofältet för Teams finns ikoner för aktivitet, chatt, teams, filer och – beroende på hur företaget arrangerar det – eventuellt också kalender, samtal och annat. Aktivitet ger överblick över allt som händer i organisationen. Man kan filtrera flödet genom att välja Min aktivitet och visa de konversationer som du har varit med i – ett smidigt sätt att fokusera. Teams navigering i överkanten har flikar för konversationer, filer och en gruppwiki.

I Slacks sidofält finns länkar till kanaler, trådar, direktmeddelanden, utkast (praktiskt för att göra klart meddelanden som man har glömt) plus Alla olästa, som visar alla olästa meddelanden i ett enda behändigt flöde. Den automatiserade Slackbot, en chattbot för hjälp, finns också i sidofältet. Vilket för oss till…

Hjälp i appen: Teams har en Hjälp-ikon längst ner i sidofältet med länkar till ämnen, utbildning och nyheter. Här finns några fina finesser. Från fliken Ämnen kan du till exempel klicka dig till en av Microsofts webbsidor och anmäla dig till en gratis, direktsänd kurs i Teams.

Men Slackbot, en chattbot som ingår i klienten, får min röst. Den är hur enkel som helst att använda. Skriv bara ett meddelande med ett nyckelord eller en komplett fråga så får du (oftast) precis det svar du behöver på några sekunder. Jag ställde några dussin frågor och Slackbot svek mig bara en eller två gånger.

Sökningar: Båda har fina sökmöjligheter. Men sökningen i Slack verkar vara mer robust, särskilt om man är van vid att avgränsa Gmail-sökningar, vilket jag är. I Slack kan du till exempel göra sökningar med villkor som from:@username eller before:10/31/2019.

Meddelanden och chatt: Kommunikation genom meddelanden är uppenbarligen kärnan i båda produkterna och båda gör ett bra jobb. Det finns vissa skillnader:

Båda har formateringsmöjligheter. (I Slack får de se dem om du klickar på ikonen Aa till höger om textinmatningsrutan. I Teams ska du klicka på ikonen som ser ut som ett A med en målarpensel ovanpå.) Men i Teams känns det mer som riktig ordbehandling. Man kan välja färg och storlek på typsnittet, lägga in tabeller, använda stilmallar på stycker och så vidare. Det kanske är onödigt för många, men jag uppskattar möjligheten.

I båda programmen kan du pigga upp meddelanden med emoji. Teams har extra alternativ inbyggda, till exempel integrering med Giphy för animerade gif:ar, men du kan lägga till gif:ar i Slack genom att integrera en app.

Båda programmen har röst- och videochatt, inbyggt och genom integrering av appar, allt utan att man behöver lämna programmen. Med Slack får du bäst funktion om du integrerar med Zoom, Webex, Google Hangouts eller andra. Teams har också flera alternativ, bland annat möjlighet att använda Microsofts molnbaserade Phone System för att ringa upp människor utanför ditt företag. Beroende på hur Slack respektive Teams är konfigurerat kan du spela in videochattar och samtal och också få utskrifter.

Båda programmen kommer ofta med nya funktioner, ofta för ungefär samma ändamål men på olika sätt. Ett exempel är Slacks nyligen tillagda app Reacji Channeler som gör att du kan kopiera meddelanden från en publik kanal till en annan genom att helt enkelt lägga till en emojireaktion vid namn ”reacji”. Det är ett smart knep som visar att Slacks utvecklare är kreativa. Å andra sidan har Teams nyligen lagt till korspostning över kanaler. Du kan alltså samtidigt lägga upp samma meddelande i flera kanaler. Båda är användbara. Slacks är bara lite roligare.

Aviseringar: Med tanke på hur påträngande dessa program kan bli om de får hållas är det nödvändigt att kunna styra när, hur och hur ofta de aviserar dig.

Teams ger dig detaljerad kontroll över vad som ska aviseras: chattar, omnämnanden, svar, gillanden och reaktioner, missade samtal, röstmeddelanden och så vidare. Du kan ställa in hur du vill få aviseringarna – genom banderoller eller e-post i datorklienten.

Slack har inte lika många alternativ för aviseringar. Men jag gillar att man kan ha olika inställningar för aviseringar i mobilen och i datorn, och att man kan få en avisering varje gång som någon använder ett nyckelord som du har angett.

När det gäller de efterlängtade inställningarna för Stör inte briljerar Slack. Man kan tysta inkommande aviseringar i 30 minuter, 1,2 eller 4 timmar, till i morgon, till nästa vecka, eller en skräddarsydd inställning. Men jag gillar också att Teams låter dig ange tysta timmar då alla aviseringar tystas och att ange tysta data, som söndagar. De inställningarna finns bara i Teams mobilapp.

I Slack kan du automatiskt flytta aviseringar till mobilen när du har varit inaktiv på datorklienten under en förinställd tid, från ”så snart jag är inaktiv” till ”när jag har varit inaktiv i 30 minuter”. Teams är mer begränsad. Du har två val, antingen att få mobila aviseringar när du inte är aktiv på datorklienten (efter tre minuter) eller att alltid få mobila aviseringar. Även denna inställning finns enbart i Teams mobilapp.

Kontenta: Det som vinner i kategorin användargränssnitt och användbarhet är Slackbots inbyggda hjälp, Slacks möjligheter att skräddarsy och Teams meddelandeformatering. Så här blir Slack vinnare.

Integrering

Båda produkterna klarar mycket på egen hand, men både Slack och Teams förlitar sig på integrering med andra appar och tjänster för att tillföra funktioner. Här finns det en del viktiga skillnader, särskilt när det gäller integrering med produktivitetssviter.

Teams vinner på integration med Office 365. Det är förstås ingen överraskning att Teams ger dig möjlighet att integrera appar från det molnbaserade Microsoft Office 365. Om du arbetar i Teams har du tillgång till skapande, redigering och formatering i Word, Excel och Powerpoint och du kan samarbeta med kollegor i realtid om en fil. Den djupa integrationen med Microsoft Sharepoint och Officeprogrammen fungerade bra i mina tester och låter som en bra idé för alla organisationer som gått in i Microsofts ekosystem.

Slack har också integration Microsoft, däribland Outlooks kalender och e-post, Sharepoint och Onedrive, men inte på långt när lika mycket som Teams.

Slack är valet för integrering med G Suite. Å andra sidan kan Slack integrera med programmen i Googles G Suite. Team kan bara integrera med Google Drive, inte med G Suite (inklusive Gmail), som ju är Office 365:s ärkefiende. Med G Suite-appen för Slack kan du komma åt, dela, skapa, besvara och hantera filer från Slack. Redigering av filerna görs i tillämplig G Suite-app.

Slack har mycket mer integrering med tredje part. Slack (som lanserades 2013) har ett försprång mot Teams (som kom 2017), och det visar sig i integrering. När detta skrivs integrerar Slack med över två tusen kommersiella tredjepartsprogram jämfört med 250 för Teams.

Både Slack och Teams ger kunderna möjlighet att bygga egna program och integreringar. Enligt Slack användes en halv miljon skräddarsydda appar, utvecklade av kunderna, en typisk vecka i september 2019. Microsoft ger möjlighet att utveckla appar och integrering med utvecklingsverktygen i Power Platform.

Kontenta: Om du tror på att alltid välja det bästa, vill ha rätt verktyg för jobbet och inte vill knyta upp dig till ett enda företags ekosystem – då är Slack ditt bästa val. Å andra sidan är Teams integrering med programmen i Office 365 utmärkt, och bör övervägas om ditt företag kör på Microsoft.

Andra betydelsefulla skillnader

Både Slack och Teams har flitiga utvecklare som ständigt utvecklar nya funktioner för att vara steget före konkurrenten. En fullständig lista med skillnader skulle bli alltför lång, men här är några som har imponerat på mig:

Slacks delade kanaler gör det jättelätt att ansluta företagets Slack-arbetsplatser till externa organisationers Slack för skarvlöst samarbete. Deltagare som inte är från din organisation är lätta att känna igen eftersom företagets logo visas i deras porträtt.

Med Teams är det krångligare att chatta med personer utanför din organisation. Du kan lägga till extern åtkomst eller gäståtkomst till utomstående. Extern åtkomst innebär att du kan kommunicera med röst eller videochatt och arrangera möten med organisationer som använder Skype for Business eller Skype. Gäståtkomst innebär att du kan lägga till någon från en annan domän till en kanal eller kommunicera med dem genom samtal eller filer.

Slack skalar stort. Slack klarar ett obegränsat antal användare per organisation och fler än 100 000 användare i en kanal. Att jämföra med Teams som klarar maximalt fem tusen användare per organisation, 200 kanaler per grupp och fem tusen användare per kanal.

Teams har funktioner för att stötta första linjens anställda, alltså de som sköter service och andra arbetsuppgifter i detaljhandel, besöksnäring, handel och tillverkningsindustri. Funktionerna underlättar för de anställda att stämpla in och ut på mobila enheter, meddela var de är och utföra andra arbetsuppgifter som ingår i deras jobb.

Slack ligger nära och erbjuder integration med program som Attendance Bot, som underlättar tidsregistrering, mätning av pauser och luncher, tidredovisning, planering av arbetsskift och annat.

Teams har en integrerad wikifunktion för anteckningar, vilket gör det enkelt att sammanställa kunskap från gruppmedlemmar. Slack gör samma sak genom att integrera appar, till exempel Guru, en bot för att infånga och dela information.

Kontenta: Som jag ser det har Slack något fler särskiljande funktioner än Teams, till exempel delade kanaler.

Mobila appar

En del program för datorklienter skippar funktioner och egenskaper i sina mobila versioner. Men detta gäller varken för Teams eller Slack. Båda återskapar datorklientens funktioner rätt bra, även om Slack är bättre på att återskapa datorklientens visuella glans.

Slack på iOS (till vänster) behåller mycket av desktop-appens utseende och känsla medan Teams på iOS (till höger) erbjuder ett mer strömlinjeformat gränssnitt jämfört med desktop-klienten.

Det viktiga är att du inte ska behöva lära dig ett nytt sätt att göra saker på i de mobila versionerna. Och det behöver du inte – jämför med hur det är med Microsoft Words versioner för datorklient och mobilapp.

Vissa ändringar är nödvändiga i användargränssnitten för att man ska kunna använda en mindre bildskärm med pek. Om du drar med musen över ett meddelande i Slacks datorklient kan du lägga till en reaktion, starta en tråd, dela ett meddelande och så vidare. På en mobil trycker du till och håller kvar på ett meddelande för att göra samma sak.

Kontenta: I denna kategori är det jämnt, med viss fördel till Slack för att det mer likartat utseende och känsla på dator och mobil.

It-säkerhet, regelefterlevnad och administration på företagsnivå

Nät det gäller säkerhet, regelefterlevnad och administration på företagsnivå kan man förmoda att Teams är bästa valet med tanke på Microsofts mångåriga erfarenhet i företagsvärlden. Och om du jobbar i ett företag som använder programmen i Office 365 så får du it-säkerhet av högsta klass, regelefterlevnad och administration på företagsnivå med Teams – i synnerhet om du är abonnent på Microsoft 365.

Men faktum är att både Slack och Teams klarar det mesta inom it-säkerhet och regelefterlevnad. I vissa fall är funktionerna inbyggda i programmen, i andra fall måste de integreras. Till exempel krypterar båda programmen data som överförs och i vila, och de klarar regionbaserad datahemvist, skydd mot dataförlust, elektronisk bevisanskaffning (eDiscovery) och andra juridiska krav, singelinloggning och möjlighet att kräva tvåfaktorsautentisering. Men några av dessa funktioner finns bara i de dyrare abonnemangen.

Slack höjer sin insats på detta område. I fjol införde företaget Enterprise Key Management, EKM, ett tilläggsverktyg för företagets toppabonnemang Slack Enterprise Grid. Med EKM kan organisationer använda sina egna nycklar för att kryptera meddelanden och filer som delas genom Slack. För Enterprise Grid har Slack också infört mobila säkerhetsfunktioner som gör att administratörer kan konfigurera Slack så att det krävs ytterligare lager av säkerhet efter singelinloggning, till exemple Face ID eller Touch ID på IOS.

Kontenta: Slack har allt som små och medelstora företag behöver när det gäller it-säkerhet, regelefterlevnad och adminstyrning, och bättrar hela tiden på. Men Microsoft Teams är nog, med tanke på integreringen med Office 365 och Microsoft 365, bästa valet för större företag.

Abonnemang och prissättning

Både Slack och teams har gratisabonnemang. Med Teams abonnemang, som förutsätter ett gratis Microsoftkonto, men inte ett betalt abonnemang, får du ganska många funktioner: obegränsat antal meddelanden och sökningar, stöd för upp till 300 användare, två gigabyte lagring per användare och tio gigabyte delad lagring, röst- och videochatt för en-till-en, skärmdelning, obegränsat med appintegrering och tvåfaktorsautentisering.

Slacks gratistjänst är mer begränsad. Man kan ha upp till tio tusen meddelanden, tio appar och integreringar, videosamtal en-till-en och tvåfaktorsautentisering.

Utöver det har Slack abonnemang som börjar på 6,67 dollar per användare och månad för standardabonnemanget och 12,50 dollar per användare och månad för Plusabonnemanget. Båda debiteras på årsbasis. Priset för Enterprise Grid, avsett för stora organisationer som vill ha stöd för många sammankopplade arbetsplatser, får man bara genom att kontakta Slacks försäljning. Med betalda abonnemang får man obegränsat antal meddelanden och integrering: skärmdelning, åtkomst för gäster, delade kanaler, avancerade sökning och funktioner för it-säkerhet, regelefterlevnad, support och administration som blir bättre för varje abonnemangsnivå.

Office 365-abonnemang för småföretag och större företag kostar från fem dollar per användare och månad till 35 dollar per användare och månad. De ger extra möjligheter till Teams, som schemaläggning av möten, inspelning av möten, singelinloggning och andra funktioner för säkerhet, regelefterlevnad och administration – plus resten av programmen och tjänsterna i Microsofts ekosystem runt Office 365.

Skillnaderna mellan vad de två företagens abonnemang ger gör det svårt att jämföra äpplen med äpplen. Ett sätt att visa på prisskillnaderna är att jämföra vad man får för 12,50 dollar per användare och månad:

Från Microsoft får du abonnemanget Office 365 Business Premium . I det ingår Teams med alla dess funktioner samt Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint och Onedrive for Business, plus programmen Publisher och Access (bara för Windows) för upp till 300 användare.

. I det ingår Teams med alla dess funktioner samt Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint och Onedrive for Business, plus programmen Publisher och Access (bara för Windows) för upp till 300 användare. Från Slack, får du abonnemanget Slack Plus, som tillåter obegränsat antal användare och fler Slackfunktioner än standardabonnemanget, men mindre än Enterprise Grid – och inga produktivitetsprogram.

Kontanta: Om man ser till prisbilden har Teams en avsevärd fördel som kan bli ännu större när ekonomin saktar in och med den it-budgetarna. Om ditt företag redan får Teams med ett abonnemang på Office 365 kan det bli svårt att motivera för cheferna varför företaget dessutom ska betala för Slack, oavsett hur många fina funktioner det har.Men om din organisation i stället har valt G Suite faller fördelarna med Teams.

Jämförelse av funktioner

Visningsläge Slack(betalda abonnemang) Microsoft Teams(med abonnemang på Office 365 eller Microsoft 365) Högsta antal användare supported per org. Obegränsat 300 – obegränsat Högsta antal arbetsplatser / grupper per organisation. 1 (Standard, Plus); Obegränsat (Enterprise Grid) Obegränsat Högsta antal kanaler per arbetsplats / grupp Obegränsat 200 standardkanaler och 30 privata kanaler Högsta antal användare på varje given kanal 100 000 eller fler 5 000 för standardkanaler, 250 för privata kanaler Antal språk 8 53 Funktioner Appar finns för Windows, macOS, Linux (beta), Android, IOS, webben Windows, macOS, Linux (beta), Android, IOS, webben Sökbara meddelanden Obegränsat antal Obegränsat antal Lagring 10GB - 1TB per användare 1TB per organisation plus 10GB per licens Privata och publika kanaler Ja Ja Direktmeddelanden Ja Ja Meddelanden i trådar Ja Ja Åtkomst för gäster Ja Ja Delning av kanaler med partnerorganisationer Ja Ja, med åtkomst för gäster Röst- och videosamtal Ja Ja Skärmdelning Ja Ja Inspelning och utskrift av samtal Ja, med Zoom eller annat integrerat program Ja, med Microsoft Stream Anpassbara aviseringar Ja Ja INTEGRERING Antal möjliga integreringar med andra program och tjänster 2 000 eller fler 250 eller fler Integrering med Microsoftprogram Outlooks Calendar-app; e-post med Outlook; OneDrive; SharePoint; Azure Active Directory; Azure Boards; Azure Pipelines; Azure Repos; GitHub Outlook; Office 365-program (till exempel Word, Excel, PowerPoint, OneNote); SharePoint; OneDrive for Business; Microsoft Planner; Yammer; Power BI, Power Apps, Power Automate, Visio, Stream, Dynamics 365, GitHub Integrering med Googleprogram G Suiteprogram (till exempel Docs, Sheets, Calendar, Google Drive); Google+ Hangouts; Google Calendar for Team Events; Gmail Google Drive; stöd för Gmail kommer i år för gäståtkomst. Integrering med tjänster för molnlagring och filsynkronisering OneDrive, Google Drive, Box, Dropbox, Adobe Creative Cloud, Egnyte OneDrive for Business, SharePoint, Box, Citrix ShareFile, Dropbox, Google Drive, Adobe Creative Cloud Integrering med Salesforce Ja Ja, genom Zapier Stöd för egenutvecklade program Ja Ja IT-SÄKERHET, REGELEFTERLEVNAD, administration på företagsnivå Kryptering av data vid överföring och i vila Ja JA Möjlighet att kräva tvåfaktorsautentisering Ja Ja OAuth Ja Ja, genom tredjepartsprogram SAML-baserad singelinloggning Ja (Plus och Enterprise Grid) Ja, genom Azure Active Directory Realtidssynk med Active Directory Ja, med OneLogin, Okta, Ping integration (Plus och Enterprise Grid) Ja API för revisionslogg Ja, genom Discovery API + partner (Enterprise Grid) Ja Stöd för sökning i revisionslogg Ja, genom Discovery API + partner (Enterprise Grid) Ja Stöd för skydd mot dataförlust Ja, genom Discovery API + partner (Enterprise Grid) Ja Stöd för elektonisk bevisanskaffning och andra juridiska krav Ja, genom Discovery API + partner (Enterprise Grid) Ja (storföretagsabonnemang) Stöd för administration av mobilabonnemang Ja, genom Enterprise Mobility Management integration (Enterprise Grid) Ja, genom Microsoft Endpoint Manager (tidigare Intune) Användarprovisionering och deprovisionering Ja (Plus och Enterprise Grid) Ja Regionbaserad datahemvist Ja (Plus och Enterprise Grid) Ja Adminverktyg för hantering av användare och program Ja (grundläggande verktyg med Standard, mellannivå med Plus, komplett uppsättning med Enterprise Grid) Ja Tjänstenivå om 99,99 procents upptid Ja (Plus och Enterprise Grid) Ja PRS Gratisversion Ja Ja Betalda abonnemang Standard: 6.67 dollar/användare/månad fakturerat årsvis eller åtta dollar per användare och månad fakturerat per månad.Plus: 12.50 dollar/användare/månad fakturerat årsvis eller 15 dollar/användare/månad fakturerat per månadEnterprise Grid: ta kontakt med Slack för pris. Teams ingår utan extra kostnad med de flesta abonnemang på Office 365 och Microsoft 365

Sammanfattade rekommendationer

Som jag har nämnt tidigare finns det företag som använder både Slack och Teams. Men det tillför krångel och kostnader och är ingen hållbar lösning för de flesta organisationer. Om det gäller för ditt företag, här är mina råd:

När allt kommer omkring är Slack och Teams mer lika än olika. I många fall har de samma funktioner i lite olika utförande, antingen inbyggt eller möjligt genom integrering med program. Och om en av dem saknar en funktion som du vill ha är det troligt att den kommer, snarare förr än senare, med tanke på konkurrensen. Det du bör utgå från är: hur mycket kommer en integrerad tjänst att kosta dig totalt?

Om du redan är långt inne i Office 365:s värld är Teams ett utmärkt val. Om du tvekar, pröva på Teams innan du bestämmer dig.

Trots det är det allt fler Office 365-kunder som använder Slack. Enligt data från företaget Okta, som utvecklar en plattform för åtkomsthantering, är det 31 procent av Oktas kunder som använder både Office 365 och Slack – en ökning från 28 procent i oktober 2018 och 19 procent 2017. Och av Slacks 50 största kunder är det 74 procent som också använder Office 365, enligt data från Slacks analytiker.

Om du inte är uppknuten till Microsoft, om du vill slippa låsning till ett visst företag eller om ditt företag kör G Suite, då är det Slack du ska välja. Det är ett utmärkt val för alla som vill kunna välja det bästa alternativet i varje nivå i teknikstacken, och det är särskilt omtyckt bland små och mindre företag och it-företag.

James A Martin

