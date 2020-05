Det är tuffa tider nu för de flesta, och det lär tyvärr se ut att hålla i sig ett bra tag. På många av de stora infrastrukturleverantörerna har man vidtagit ett antal åtgärder riktade mot kunder och inte minst partner, för att på bästa möjliga sätt hålla kanalen kokande.

Vi har tidigare skrivit om att Cisco låter kunderna vänta med betalning. Initiativet innebär att Ciscokunder kan skjuta upp hela 95 procent av sina betalningar, ett finansieringsprogram på 2,5 miljarder dollar.

På Dell Technologies har man avsatt 9 miljarder dollar till Dell Financial Services och dess finansieringstjänster för att hjälpa kunder och partner med kassaflödet. Där erbjuds bland annat räntefri finansiering för server-, lagrings- och nätverkslösningar och den första betalningen kan skjutas fram ett halvår. Man erbjuder dessutom olika kortsiktiga lösningar för distansarbete och utbildning, samt flexibla varianter för betalning inom Dell Technologies On Demand-program och med VMware.

Olika former av rabatter

Samma tankegångar finns även hos HPE, där HPE Financial Services har avsatt 2 miljarder dollar för att underlätta för kunderna i krisen. Även här handlar det mycket om att underlätta den ekonomiska planeringen, bland annat genom olika former av rabatter och uppskjutna betalningar som ska minska likviditetskrav för distributörer och tjänsteleverantörer. Man slår även ett slag för sina lösningar inom hybrid it, där Greenlake spelar en viktig roll, men där man också får tillgång till utbildningar.

De svenska återförsäljarna använder sig oftast av egna finansieringslösningar, eller har partnerskap med något finansieringsbolag. Men givetvis är leverantörernas olika covid 19-initiativ välkomna.

– Alla saker som branschen gör som gör att man kan hjälpas åt i de här svåra tiderna är positiva, där vissa saker kanske är bättre än andra. Om de kommer med smarta lösningar som gör att det blir bra för kunden i slutändan så är det inget som säger att vi inte kommer använda det, säger Patrik Holmström, vd på Infront IT-Partner.

Välkomnar satsning på utbildning

Han konstaterar att Infront IT-Partner har tre olika finansieringsalternativ de jobbar med. Men något han gärna välkomnar är de satsningar som tillverkarna gör på utbildningssidan.

– Det finns en del utbildningsinsatser som har de har kommit med. Det har gjort det enklare och billigare att ta certifikat, och det är väldigt bra att kunna använda den här tiden till att kompetensutveckla.

Patrik Holmström.

Advanias vd Tomas Wanselius säger att man brukar hantera finansieringen med det egna bolaget Advania Finance. Han tror inte att det är aktuellt att använda tillverkarnas kriskassor än, men att det är bra att de finns, och att de kan bli desto viktigare längre fram.

– Just så här långt i processen har den totala krisen inte slagit till på så många bolag än och cashen har inte tagit slut helt, säger han men är medveten om att det kan hålla på länge.

– Det viktiga är att det finns cash i systemet och just nu har bankerna fortfarande pengar att låna ut. Men det är bra initiativ med en klassisk finansiering som garanterar att det finns pengar.

Kan ge skjuts åt it på kran

På Addpro jobbar man också främst med ett eget finansbolag. Marknadschefen Nicklas Henriksson, som länge jobbat med att få kunderna att gå över till månadsbetalningar och det som brukar kallas it på kran, hoppas att krisen och tillverkarnas initiativ, där inte minst HPE gärna slår ett slag för Greenlake, kan ge en skjuts åt den typen av inköpsmodell.

– De stora leverantörerna har jobbat med det ganska länge nu, men det har inte riktigt tagit fart. Det här kanske kan hjälpa så att det tar lite fart. För vår del så har vi levt och jobbat för den varianten länge, och vi brinner för att kunder ska gå över till det, säger han och likt sina kollegor välkomnar han alla initiativ som håller it-affärerna igång.

– Intentionen är helt rätt. Tillgänglighet på kapital är viktigt om man ska gå över till månadsbetalningar. Vi vill hjälpa företag att fortsätta göra investeringar som de måste göra. Om det då finns kapital från tillverkarna så är det jättebra.

Läs också: Kritiskt läge för många startups – här är branscherna som lider mest