Efter att VR-glasögonen blev årets julklapp 2016 har det blivit tystare och tystare om den då så hajpade tekniken. I alla fall vad gäller användandet på bred front. Många av de visioner som fanns för användande av virtual reality, VR, har förblivit just visioner.

I den nya era av distansarbete som nu uppstått är det framför allt vanliga videomöten som har varit det klart dominerande. Att ha sina möten i VR kräver förutom att alla behöver utrustas med glasögon även en hel del andra förberedelser.

Men det finns de som har testat. På konsultbolaget Kvadrat beslutade man att hålla sin stora årliga vårkonferens i VR, och förra fredagen genomförde man också eventet. Det fanns så klart en hel del utmaningar, men det var också ett test som gav bolaget mersmak. Det säger en väldigt energisk och nöjd Maria Hellström, koncernchef på Kvadrat, när hon ska sammanfatta det virtuella mötet.

Två stora aktiviteter varje år

– Vi har två stora aktiviteter varje år där vi samlar alla kvadratare för att lära känna varandra och bygga på vår gemenskap. Det ena är en höstresa och det andra är en vårkonferens någonstans i Sverige. I år skulle vi varit på Djurönäset och samla alla från åtta orter. Sedan kom den här coronan, konstaterar hon.

– Vi ville inte ställa in utan satsade på att göra det digitalt. Och då började vi titta på vad det fanns för förslag.

Saken diskuterades med de inblandade, och Fredrik Löfgren, som skulle hålla föredrag om robotar och AI på konferensen, tipsade om företaget Time Traveller och på den vägen fattades beslutet att hålla konferensen i VR.

Tomas Bendz från Time Traveller hjälper Kvadrats Marit Barklund med VR-headsetet.

– Vi ringde Time Traveller och de kom och presenterade olika alternativ och olika miljöer. Vi fick välja upplägg och valde VR, säger Maria Hellström och konstaterar att valet var lätt i teorin.

– Jag tror inte att vi förstod utmaningen i det här. Det har inte gjorts förut i den här skalan, utan skulle bli ett av de största professionella eventen som gjorts i VR.

Amerikanskt bolag bistod

Så det blev fler än Time Traveller som engagerades. Det amerikanska VR-bolaget Altspace, som köptes av Microsoft 2017, engagerades också, och var med och bistod med supporthjälp.

– De såg det här som en intressant möjlighet och ställde upp med extra support från Kanada och en mer avancerad version av plattformen för att rymma alla deltagare, säger Maria Hellström.

Vanligtvis kan man i den här typen av möten vara max 80 personer i ett rum, medan det var 350 konsulter anmälda till eventet. Med hjälp av kreativitet hos Time Traveller och Altspace ändrades upplägget så att det istället blev tre rum för 240 personer.

– Vi hade flera rum men alla kunde se samma scen, säger Maria Hellström, som tillsammans med ledningen hade flera saker att fixa för att deltagarna skulle kunna mötas i VR.

Maria Hellström.

– Du kan vara med på tre sätt. Köpa ett headset, delta i 2D-VR via Altspaces pc-klient och dessutom gjorde vi det möjligt att vara med via Teams Live Events, där det skickades upp en avatar i luften som streamade ljud och bild till Teams. Att köpa in headset till alla blev för tajt tidsmässigt. Vi hade tänkt göra det men var och en fick köpa sitt eget headset istället.

Det slutade med att folk deltog på olika sätt, men Maria Hellström konstaterar att det åtminstone var minst 100 personer som hade headset och att det var speciellt att mötas i den uppbyggda miljön.

– Det var inte helt smärtfritt och inte helt utan tekniska utmaningar, När alla kom in i miljön blev det väldigt mycket ljud samtidigt. Alla hade fått bygga sina egna avatarer. Det är kul att se folks självbild. Jag har till exempel alltid sett mig själv som blond, men det är jag egentligen inte. Sedan hade vi min kollega Marit Barklund, som var lätt att känna igen med sin gråa page. Avatarerna hade också olika tröjor beroende på vilken ort man representerade. det var väldigt kul att se publikhavet och faktiskt kunna se varifrån folk kom, säger hon om sin upplevelse när hon skulle tala, vilket inte heller var det lättaste på en ovanlig virtuell plats.

Pratade in i gardinen

– Det var svårt att navigera när man ska röra sig över scenen. Jag insåg bland annat efter ett litet tag att jag stått och pratat in i gardinen en stund.

När hon väl var borta från gardinen var hon desto nöjdare med den feedback som kunde lämnas i form av emojisar, inte minst när årets siffra för employee net promoter score, ENPS, som mäter i vilken mån man rekommenderar sin arbetsgivare till vänner och bekanta, skulle presenteras.

Mingel efter Kvadrats vårkonferens. I bild Kvadrats styrelseordförande Jan Sträng.

– Det kanske man kan göra något liknande av i vanliga event också. När vi till exempel berättade att vi uppnått vårt mål på ett ENPS på 65 så flög det massor av hjärtan i luften. Nästa år när vi ses på riktigt kanske vi ska dela ut påsar med hjärtan och konfetti. Nu kunde jag prata på och ändå se vad de kände.

Efter själva konfererandet hade Time Traveller förberett en aw-miljö med musik och dimmat ljus, och det blev det mer umgänge.

– Det blev väldigt socialt därinne. Man kunde verkligen umgås och man fick en känsla för kvadratarna, och att vi faktiskt pratat med varandra. Så vi fick till känslan av gemenskap på aw:n, säger Maria Hellström.

Vad säger du om eventet som helhet, var det rätt val?

– Generellt sett är vi väldigt nöjda. Vi lärde oss jättemycket, men det finns säkert saker vi skulle göra annorlunda också. Det märktes att det var fullt med energi. Jag var helt slut efteråt, och det är väldigt förvirrande med tid och rum, säger hon och fortsätter:

– Jag är glad att vi tog chansen att vända coronasituationen till en möjlighet att lära oss mer om VR och att göra något extraordinärt. Vi har fått många positiva kommentarer från deltagarna som tyckte detta var jättespännande. Det var definitivt inte sista gången vi använder VR.

Och nya tillfällen att göra det kan komma väldigt snart. Än så länge kan Kvadrat fortfarande använda sina virtuella rum.

– Miljön är fortfarande öppen för oss, så vi skulle kunna fortsätta använda den nu när vi ska ha distansmöten.

