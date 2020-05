För snart två veckor gick amerikanska Wall Street Journal ut med uppgifter om att Amazon använder sig av data från de försäljare som säljer via deras e-handelsplattform för att ta fram egna konkurrerande produkter. Uppgifterna kommer från ett 20-tal personer som tidigare arbetat på Amazon.

Uppgifterna har lett till att U.S. House of Representatives Judiciary Committee, det amerikanska justieutskottet, nu kallat in grundaren och vd:n Jeff Bezos för att vittna, rapporterar Reuters.

I juli förra året förnekade en jurist som företräder företaget under ed att Amazon använder känslig information från oberoende säljare för att utveckla sina egna produkter.

I sitt brev till Jeff Bezos skriver utskottet bland annat att ”om uppgifterna i Wall Street Journal är korrekta så är de uttalanden som Amazon lämnat till utskottet om företagets affärsmetoder vilseledande och eventuellt kriminellt falska eller skadliga.”

Läs också:

Trots coronapandemin – Musks och Bezos förmögenheter växer rejält

Elon Musk och Jeff Bezos har investerat i Vicarious – nu avslöjar man mer om sina robotar