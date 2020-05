It-jätten IBM som företag har 109 år på nacken, men genom förvärv av framför allt Red Hat och nya djupgående samarbeten med unga bolag som Slack och Box ska de hålla sig up-to-date med det som it-organisationer runt om i världen kräver av sina leverantörer.

Under IBM:s årliga jättevent Think Digital, som i år går av stapeln på webben med 75 000 deltagare, märks den här strategin tydligt när företaget presenterar sina nya lanseringar.

Den mest profilerade lanseringen vänder sig direkt till it-cheferna. Det är en ny AI-lösning som går under namnet Watson AIOps – och som syftar till att öka automationen i it-infrastrukturen genom att företagen ska kunna upptäcka, diagnosticera och svara på avvikelser i realtid.

På så sätt ska olika it-incidenter snabbt kunna åtgärdas. Den här lösningen går att köra över olika molnmiljöer, både privata och publika, i linje med IBM:s hybridmolnstrategi.

Två av de hetaste teknikbolagen

Den är byggd på Red Hat Openshift-plattform i samarbete med två av de hetaste teknikbolagen just nu, nämligen Slack och Box, som båda utvecklar produkter för samarbete ute i organisationerna.

Under den inledande presskonferensen säger Rob Thomas, som är chef över IBM:s molnverksamhet och dataplattformar, att företag som använder AI kommer att röra sig 50 procent snabbare än de som inte gör – men tekniken kan också användas för att undvika katastrofer.

– AI kommer inte att användas för att ersätta chefer, men chefer som använder AI kommer att ersätta dem som inte gör det, som han uttrycker det.

– Tänk på den roll it spelar hos företagen, när de står inför de problem som de gör i dag med covid-19-utbrottet. Det är en skrämmande tanke att it inte fungerar som det ska. Ett avbrott kan kosta företaget enorma summor. Vi har ett stort fokus just nu på att med hjälp av AI åtgärda det här problemet.

– Vi vill utrusta cio:er världen över så att de kan förutse problem innan de händer och fixa problemen. Men om det ändå inträffar adressera problemen i sin infrastruktur och göra något åt dem.

Rob Thomas säger vidare att komplexiteten ökar, inte minst nu när Covid-19 driver organisationer mot en mer distribuerad arbetsmiljö och till molnet.

– Då behöver cio:n en kraftfull AI för att sköta verksamheten.

Verktyget för det här är alltså den nya produkten Watson AIOps.

Det här verktyget lanseras alltså i samarbete med Slack och Box. I en kommentar till den här lanseringen säger Slacks vd Stewart Butterfield:

– Den största utmaningen för organisationer just nu är att anpassa sig. Slack är mest värdefullt när det integreras tätt med andra verktyg som kunderna använder varje dag och som gör att kritisk affärsinformation hamnar i kanaler där grupper kan arbeta tillsammans med den.

Lägger tiden på rätt saker

– Genom att använda Slack tillsammans med Watson AIOps, så kan it-personal effektivt samarbeta om incidentlösningar, och lägga tiden på att lösa problem i stället för att identifiera dem.

Box vd Aaron Levie fyller i att det är särskilt viktigt i dessa tider av distansarbeta att kunna dela och komma åt filer när som helst och i alla applikationer.

– Det ska bli mycket spännande att fördjupa vårt samarbete med IBM för att leverera innehåll och samarbetsmöjligheter genom den här lösningen, som gör det möjligt för it-organisationer och företag att få sitt arbete gjort snabbare, enklare och säkrare.

Under första dagen av Think-konferensen lanserade IBM också nya lösningar inom de stekheta teknikerna 5g och edge. Edge computing, alltså att bearbetningen av data, sker längst ut i nätverken, så nära enheterna som möjligt, är en teknik som IBM uppenbarligen tror kommer att spela en avgörande roll i framtiden.

– I dag bearbetas 10 procent av alla data i utkanten av nätverken. Det kommer att öka med 75 procent per år fram till 2025, säger Rob Thomas.

Bland de nya edge computing-lösningarna märks IBM Edge Application Manager, en administrationstjänst för att automatisera AI-analys och för IOT-arbetsflöden i realtid samt IBM Telco Network Cloud Manager som drivs av Red Hat för att leverera intelligenta automatiseringsfunktioner och för att hantera virtuella och containerbaserade nätverksfunktioner inom loppet av minuter.

