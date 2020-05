För tredje gången i bitcoins historia halveras ersättningen till dem som processar transaktioner och skriver nya block till blockkedjan, och belönas för detta med nya bitcoin-mynt. Halveringen är en del av det inbyggda protokollet och sker varje 210 000 block. Nya block skapas ungefär var tionde minut och 210 000 block tar cirka fyra år att skapa.

De två tidigare tillfällena detta inträffade var den 29 november 2012 och 10 juli 2016. Vid dessa tillfällen passerade alltså blockkedjan 210 000 respektive 420 000 block. Nästa steg, alltså 630 000 block, beräknas inträffa på tisdag den 12 maj cirka 04:15 svensk tid.

När bitcoin-protokollet började exekveras 2009 ersattes myntgrävarna med 50 bitcoin per block, och de efterföljande halveringarna har medfört att ersättningen sänkts till 25 och idag 12,5 bitcoin per block. Efter kommande halvering blir ersättningen 6,25 bitcoin per block.

– Anledningen är att bitcoins säkerhet beror på skapandet av nya mynt. Myntgrävarna måste spendera pengar för att betala för elektriciteten som krävs för grävningen. Grävarna blir belönade för detta arbete med transaktionsavgifter och blockbelöningen, säger Ivan Liljeqvist, som driver ett utbildningsföretag inom kryptovalutor och blockkedjor, men är nog mest känd som youtubern Ivanontech.

– Blockersättningen utgörs av bitcoin som skapas från ”ingenstans” och utgör inflationen i bitcoin.

Den inflationen halveras var fjärde år. Satoshis tanke med detta var att från början, när bitcoin startade fanns det inga användare och med det inga transaktioner och då fick grävarna väldigt få transaktionsavgifter. Men då var blockbelöningen också hög. Så med tiden går blockbelönungen ned och transaktionsavgifterna går upp. Så transaktionsavgifterna ersätter succesivt blockersättningen, säger Ivan Liljeqvist, och refererar till Satoshi Nakamoto, pseusonymen bakom skaparen eller skaparna av bitcoin.

Många arbetar med små marginaler

Myntgrävarna kommer alltså att få se sin ersättning halverad efter den 12 maj, och den omedelbara konsekvensen av detta är att många grävare kommer att lägga ned sin verksamhet eller börja utvinna andra typer av kryptovalutor. Många aktörer arbetar med små marginaler, många gör till och med förlust redan idag, och hoppas istället på framtida värdeökningar, och alla är känsliga för fluktuationer i elpriset.

Halveringen kommer att leda till att en del grävare behöver stänga ner, men det är inte nödvändigtvis en negativ sak. Det förbrukas en hel del energi för att säkra bitcointransaktionerna idag, och ju mer priset går upp, desto mer energi förbrukas. Halveringarna dämpar bitcoins totala energiförbrukning, vilket också är en del av tanken bakom halveringarna.

– Ett av de absolut viktigaste målen som bitcoin har är att det ska finnas ett begränsat antal mynt, som distribueras över ett antal decennier. De senaste åren har 1800 mynt per dag släppts och nu är vi uppe i totalt cirka 18 miljoner av det planerade 21 miljoner mynt som protokollet tillåter. Efter halveringen den 12 maj så kommer istället 900 mynt per dag att släppas. Vi trappar ner så här var fjärde år, successivt, eftersom det är så bitcoin-protokollet fungerar. Och det funkar helt okej, säger Eric Wall, investeringschef på Arcane Assets.

Eric Wall.

– Det här mönstret eller schemat kan tyckas lite arbiträrt. Varför ska man reducera ersättningen till grävare med just 50 procent varje fjärde år, frågar Eric Wall retoriskt?

Var tvungen att göra ett val

Enligt Eric Wall går det att spekulera om detta designval hur länge som helst, men skaparna av bitcoin, personen eller gruppen av personer bakom pseudonymen Satoshi Nakamoto var tvungna att göra ett val. Nakamoto hade kunnat hårdkoda ett annat schema som exempelvis istället hade krympt antalet nya mynt varje dag. Men det hade medfört att grävarna hade behövt kunna lösa integralfunktioner för att räkna ut sin ersättning.

– Det fanns nog inte tillräckligt med argument för att göra det krångligare än vad det behövde vara. Personligen kan jag väl önska att Nakamoto inte lät så fruktansvärt många av mynten släppas i början, men det här funkar också, säger Eric Wall.

Med färre grävare i nätverket kommer den sammanlagda beräkningskapaciteten att minska, men det är också något protokollet automatisk kompenserar för. I början fanns det bara ett fåtal grävare, och det var mycket enklare att utvinna nya mynt. Idag är antalet grävare och den sammanlagda beräkningskapaciteten ofantligt mycket större, men det är å andra sidan betydligt svårare att skapa nya mynt.

– Bitcoin är ett självreglerande system. När hash-hastigheten minskar så blir det samtidigt enklare att hitta block. Efter en sådan justering, som sker ungefär varannan vecka, så fungerar systemet som normalt igen, och transaktionskapaciteten bibehålls. Anledningen till att mindre bitcoin skapas efter en halveringen har inte att göra med att färre block hittas per tidsenhet, utan bara att antalet nya bitcoin som skapas i varje block justeras nedåt, säger Eric Wall.

Tillgången kommer att minska

Den överlägset största diskussionen är hur prisutvecklingen av bitcoin kommer att förändras i och med halveringen av ersättningen. Sant är att tillgången på nya mynt kommer att minska, samtidigt som efterfrågan aldrig tycks avta eftersom allt fler aktörer, vanliga privatpersoner som stora institutioner, skaffar sig positioner i bitcoin. Enligt den gängse marknadsmodellen borde detta innebära ett ökat värde per mynt, men Eric Wall varnar för att dra så enkla slutsatser.

– Det finns inga garantier att priset på bitcoin kommer att öka. Det är sant att ett minskat regelbundet utbud är en positiv faktor för priset, men eftersom halveringen är känd så pass lång tid i förväg har också marknaden möjlighet att prisa in det här. Eftersom det inte finns någon som vet hur stor positiv prispåverkan halveringen har som en egen faktor, och inte heller någon som vet hur pass mycket av dagens pris som reflekterar dessa förväntningar, går det inte som seriös analytiker att uttala sig med någon större säkerhet vad som kommer att ske, säger Eric Wall.

Den kanske viktigaste anledningen till att många tror på prisökning är det faktum att de två tidigare halveringarna, på sikt, inneburit att priset ökar med en magnitud varje gång. Mönstret har varit en sänkning av värdet en kort tid efter halveringen för att sedan ta fart under en längre tid. Det var cirka ett år efter den senaste halveringen 2016 som bitcoin toppade på rekordnoteringen på nästan 20 000 dollar per bitcoin. En liknande rörelse skedde också efter den första halveringen 2012, som gav en topp 2013. Med detta sätt att räkna skulle bitcoin nå en ny topp under 2021.

– Att priset kommer öka är såklart inte skrivet i sten, men med största sannolikhet tror jag att priset kommer att öka på längre sikt då kapitalförvaltare världen över inser problemen med det nuvarande finansiella systemet och ser bitcoin som ett viktigt alternativt för kapitalplaceringar. ”Worst case” ur ett tekniskt perspektiv är att vi kan se långsamma block innan nätverket automatiskt justerar svårigheten. Ur ett prisperspektivet kan vi få se en kortsiktig nedgång då vissa grävare inte kommer kunna fortsätta gräva och måste sälja av sina innehav. De som inte klarar det nya inflationsklimatet kommer ersättas med andra, säger Ivan Liljeqvist.

Problemet med att utgå från de två tidigare halveringarna som en spåkula för pridutvecklingen är att det empiriska underlaget är minst sagt skakigt. Bitcoinvärlden var någon helt annan så sent som 2016, och väldigt mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Eric Wall är en av dem som är starkt kritiska till denna så kallade stock-to-flow-modell.

Kritisk till den analysen

– Det är oerhört få datapunkter att dra några slutsatser om. Det är här den så kallade stock-to-flowmodellen kommer in. Det är ett sätt att se lite bredare på inflödet av nya mynt, och ställer man detta inflöde i relation till den existerande vilande mängden (stock) så kan man extrahera hur många datapunkter man vill. Med dessa datapunkter menar vissa analytiker att det går att bygga ett starkare statistiskt argument för att storleken på inflödet är avgörande för priset. Personligen är jag kanske en av branschens mest högljudda kritiker av det analysspåret, så jag kan inte gå i god för att det överhuvudtaget finns någon sanning där, säger Eric Wall.

Ivan Liljeqvist är delvis av en annan mening och anser att stock-to-flow-modellen är en av de viktigaste statistiska modellerna som talar för en prisuppgång. Modellen, enligt Ivan Liljeqvist, mäter förhållandet mellan inflationen och antalet mynt på marknaden och studerar hur det förhållandet påverkar priset. Förhållandet mellan inflation och antalet mynt på marknaden ändras var tionde minut då nya mynt produceras som blockersättning. Detta leder till att den modellen har bra dataunderlag med många datapunkter för att dra statistiskt relevanta slutsatser, anser Ivan Liljeqvist.

– Den stora frågan skulle jag säga är om den kommande halveringen redan har prisats in av marknaden. Och där tror jag att den verkligen inte har prisats in då bitcoin fortfarande är en så pass liten valuta, och ifall bitcoin verkligen blir en makro-tillgång kommer den öka till biljoner i sammanlagt marknadsvärde, säger Ivan Liljeqvist.

– Jag tror att vi kortsiktigt kommer se en nedgång i hur snabbt block produceras samt i pris då många grävare blir tvungna att stänga ner och sälja sina tillgångar, men efter ett par månader är jag rätt ”bullish”. Men man ska bara gå in i bitcoins om man har gjort sin hemläxa och förstår vad man köper.

Även om hajpen kring bitcoin ökar och aldrig varit större, inte minst för att institutionella investerare och förmögenhetsförvaltare börjat investera i bitcoin, är bitcoin som ekonomisk maktfaktor i makroekonomin fortfarande försumbar – det sammanlagda marknadsvärdet av alla existerande bitcoin, drygt 171 miljarder dollar i skrivande stund, är en droppe i det världsekonomiska havet. De som befarat bävningar i ekonomin på grund av den kommande halveringen kan med all säkerhet sitta lugnt i båten. Eric Wall vill istället lyfta den långsiktiga ideologiska missionen med bitcoin.

– Det finns idag många investerare som håller ett halvt öga på bitcoin, och på dessa människors radar så kommer halverings-hajpen definitivt dyka upp. Det kan leda till ökat intresse, ökad investeringsbenägenhet och ökad förståelse för bitcoins programmerbara knapphet. Bitcoin i sig är för litet i storleksordningen för att ha någon allvarlig studerbar påverkan på världsekonomin idag, men det mobiliserar en motståndsrörelse mot Keynesisk penningpolitik på ett sätt som aldrig gjorts förr, i en tid då en sådan motståndsrörelse aldrig varit lika högaktuell som nu.

