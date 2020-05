I flera veckor har Elon Musk öppet motsatt sig nedstängningen av hans Teslafabriker i Kalifornien.

Delstaten har visserligen lättat på vissa restriktioner och låtit företag komma igång igen men samtidigt har det lokalt kommit andra mer restriktiva kriterier.

Det har lett till att Elon Musk stämt den del av Kalifornien, Alameda County, vars lokala hälsomyndighet motsatt sig ett öppnande åtminstone till slutet av maj.

I helgen hotade han med att flytta sitt huvudkontor från delstaten och i måndags gick han ut och deklarerade att han tänkte dra igång produktionen och twittrade att om någon skulle gripas så skulle det bara vara han. Och nu är produktionen igång igen, rapporterar BBC News.

I en tweet i början av veckan skrev Elon Musk att om öppnandet skulle innebära att någon skulle gripas så bad han om att det bara skulle vara han.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.