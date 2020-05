I mitten av mars stod det klart att högskolor och universitet nu endast fick undervisa på distans. Omställningen skedde brådstörtat och Zoomföreläsningar ersatte salsföreläsningar.

Men i mångt och mycket handlar det om nödlösningar konstaterar Alastair Creelman, specialist på e-lärande vid Linneuniversitetet.

– Det som sker nu får inte ses som exempel på bra nätbaserad undervisning. Det är en nödsituation och alla gör det bästa de kan och det är inte läge att experimentera. Och då får Zoom duga, säger han.

Många oerfarna

För även om det finns en del lärare som har erfarenhet av e-lärande och kan ställa om ganska lätt så är det många som inte har det och som inte vet hur man använder de digitala plattformar som finns etablerade för distansundervisning och som inte har tänkt igenom hur man undervisar online på ett genomtänkt pedagogiskt sätt.

Frågan är om de kommer att vara sugna på att bli bättre på det när krisen väl lagt sig. Är det vi ser ett genombrott eller inte?

– Det är inte otroligt att det snarare blir ett bakslag. Människor har kastats in i det här och för många är det säkert en mycket svår period där de behövt lära sig mycket nytt. Då är det inte otroligt att en del drar slutsatsen att det är skönt att gå tillbaka till det normala, säger Alastair Creelman.

Ribban ändå höjts

Med det sagt tror han ändå att många inser att det de inte trodde var möjligt att göra på nätet faktiskt är det och att de med lite kompetensutveckling kan få det att bli bra. Och dessutom är det mycket möjligt att en del studenter kommer att ifrågasätta varför de måste vara på plats under föreläsningarna.

– Vi har ändå höjt ribban. Före krisen var lägstanivån vid golvet. Nu när alla provat på och ribban har höjts kan du inte sänka den. Det blir ju meningslöst att hoppa en halv meter om de redan hoppat en meter.

Alastair Creelman.

För att den digitala crashcourse som nu tvingats på universitetsvärlden ändå ska tas till vara så krävs dock genomtänkta satsningar på nationell nivå anser Alastair Creelman.

– Förhoppningsvis bygger vi vidare på det vi lärt oss och gör en storsatsning där vi funderar på vilket stöd lärarna behöver. Men det är inte de enskilda lärarnas ansvar utan det måste vara en nationell satsning, säger han.

– Det handlar om att bygga en beredskap här också precis som vi pratar om på andra områden. Det här är knappast den sista krisen som dyker upp och vi måste kunna anpassa oss.

Skulle en ökad digitalisering kunna ge universiteten en bredare roll för den kompetensutveckling av svenskar ute i yrkeslivet som kommer att krävas i takt med att samhället digitaliseras?

– Ja det tror jag absolut. Bland annat skulle vi kunna bjuda på det vi gör mer frikostigt, säger Alastair Creelman.

Borde gå att återanvända

Han pekar på hur det de senaste veckorna spelats in mängder av föreläsningar och labbövningar som lagras lokalt.

– Det är väldigt mycket hjul som återuppfinns och allt med statliga medel. I stället borde det kunna användas av andra i ordnade former. Vi kunde dela det i ett nationellt bibliotek, säger han.

Enligt Alastair Creelman är det betydligt vanligare att göra på det viset – bland annat finns initiativet Open Education Resources som är rätt okänt i den svenska högskolevärlden.

– Här håller många lärare hårt i sitt material för att de är oroliga för sina jobb. Men lärare gör så mycket mer än så. Och att studenter skulle se någon annans föreläsning först och sedan diskutera den mer djupt under Zoomlektionen är inte konstigare än att de läser böcker och artiklar som andra än deras lärare skrivit.

Digitalt samarbete internationellt

Ett annat område där digitaliseringen borde utnyttjas mer är möjligheten att prova på internationellt samarbete tycker Alastair Creelman.

På många företag är internationella projekt vardagsmat och då gäller det att förbereda studenterna för det.

– På stora företag arbetar man ofta i team med personer från olika delar av världen via internet utan att mötas fysiskt och det är en färdighet som är guld värd både i dag och i framtiden. Om våra studenter kan prova på internationell kollaboration med problemlösning under sin studietid skulle det vara ett plus på deras cv, säger han.

