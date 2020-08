Business intelligence (BI), eller affärsanalys, har länge varit en självklarhet. Men nu, när det finns verktyg med så kallad självbetjäning, har ansvaret för att välja och använda flyttats från it-avdelningen till analytikerna själva – även om de kan behöva stöd av datavetare och systemadministratörer.

Nu handlar det inte längre om att ta fram månatliga rapporter, utan om att interaktivt upptäcka trender, prognoser och svar på akuta frågor och sprida dem till andra. Detta baserat på data från olika interna och externa källor. Det behöver inte längre ta månader att komma fram till ett beslut. Med självbetjänings-BI kan man göra det på ett par dagar.

Men att välja den plattform för affärsanalys med självbetjäning som passar just din organisation kan vara knepigt. Man måste utgå både från vad användarna i verksamheten behöver och vill ha och vad som passar in i it-infrastrukturen.

Är plattformen den rätta med tanke på de blivande användarnas kunskaper och färdigheter? Kan de lära sig den och ta den i bruk snabbt? Underlättar den arbetet för analytikerna – eller är den mest i vägen?

Kan den läsa från alla era externa och interna datakällor? Är det lätt att rensa och normalisera data? Kan man dela en analys med vem som helst på företaget, eller bara med de användare som har licens?

Två tungviktare inom området är Tableau och Microsofts Power BI. Här ska vi se hur de två plattformarna står sig mot varandra och vilka faktorer som spelar in när din organisation ska välja.

Power BI mot Tableau

Visningsläge Egenskap Power BI Tableau Körs på Azures moln Windows, Mac OS, molnet Främsta användningsområde Rapporter och paneler Interaktivt visuellt upptäckande Pris per plats och månad 9,99 dollar (gratisversion finns) 70 dollar (Professional), 42 dollar (Tableau Online), 35 dollar (Tableau Server)

Power BI

Microsofts debutant inom affärsanalys med självbetjäning har ett webbgränssnitt som är kopplat till molntjänsten Azure och till ett program för persondatorer med Windows. Priset är klart lägre än för konkurrenten. Standardkontot är gratis, ett Pro-konto kostar 9,99 dollar per användare och månad och persondatorprogrammet kostar inget alls.

Både webbplatsen och Windows-programmet uppdateras regelbundet. Power BI för persondatorer uppdateras varje månad. Det är svårare att säga när webbplatsen uppdateras.

För en del datakällor har Power BI förberedda diagram, överblickspaneler och rapporter. Exempelvis har standardpanelen och rapporten Visual Studio Online snabbt överblickbara vyer av Git, pull requests (hämtningsbegäran för programkod) och versionskontroll för alla projekt som är knutna till ditt konto. När det gäller andra källor förväntar sig Power BI att det ska finnas vägmärken att gå efter. Power BI kan till exempel hantera namngivna tabeller i Excels kalkylark, Excels datamodelltabeller och i Power View-ark. Om du bara har rådata i ett Excelark måste du gå in och lägga till en eller flera namngivna tabeller. Det hjälper också om du ser till att datatyperna är korrekta före importen.

Power BI är ett förnuftigt val för företag som använder ekosystemet med Windows, Office och Azure. Det är också ett bra val för kostnadsmedvetna företag som vill förse alla i företaget med affärsanalysverktyg. Men du får å andra sidan inte samma analyskapacitet som Tableau.

Tableau

Enligt Tableau ger dig företagets produkter ”analys som fungerar så som du tänker”; verktygen drar nytta av ”människors naturliga förmåga att upptäcka visuella mönster snabbt, vare sig det gäller alldagliga möjligheter eller eureka-ögonblick”. Det ligger en del i det, men samma sak kan sägas om andra verktyg för affärsanalys.

Visuell upptäckt är den sexiga biten av analysprocessen, men de flesta användare ägnar mest tid åt annat. Enligt min erfarenhet går 80 procent av tiden, eller mer, åt till att importera, normalisera och förbereda data.

Eftersom Tableau kan göra samkörningar av flera olika databaser kommer du troligen att importera data från flera källor och samköra dem, även om du råkar ha de flesta på dina egna servrar.

Du kommer då att behöva filtrera och bearbeta dina data rad för rad. Till sist kommer du så långt att du kan börja ta fram visualiseringar, även om det inte är ovanligt att man upptäcker att man måste göra ytterligare bearbetningar medan man utforskar sambanden. Men att bearbeta och normalisera data är lätt att göra i Tableau, minst lika enkelt som i Excel. Man behöver inte gå tillbaka till importfasen för att lägga till framräknade fält eller filtrera data.

Visuell upptäckt är en kraftfull funktion i Tableau, som har satt ribban genom att vara lätt att använda och ha detaljstyrning av diagrammen. Man kan sätta ihop en Tableau-visualisering genom att klicka på eller dra in dimensionerna (vanligtvis diskreta kategorier eller karakteristika) och mått (numeriska värden) som är av intresse, och antingen välja ett ”mark” (typ av diagram, som staplar, linjer eller punkter) själv, eller låta Tableau välja, eller använda ”show me”-metoden för att välja visualiseringsform.

Du kan också dra dimensioner och mått till bestämda så kallade ”hyllor”. När du har förstått vad som händer i din analys kan du låta andra ta del av dina styrpaneler och berättelser. Det gör du enkelt genom att publicera till Tableau Server eller Tableau Online. Det fungerar, vare sig du har jobbat i Tableau Desktop och behöver ladda upp ditt arbete, eller om du har jobbat på nätet redan från början.

Priserna för Tableau har blivit mer konkurrensmässiga. Personal edition kostar 35 dollar per användare och månad. Professional edition kostar 70 dollar per användare och månad. Tableau Server, 35 dollar per användare och månad. Och Tableau Online (allt i molnet) kostar 42 dollar per användare och månad.

Jag bör tillägga att Microsoft Power BI har runt 80 procent av Tableaus funktioner för ungefär 25 procent av priset. Om det är en relevant jämförelse när man tar lönekostnader och nytta för företaget i beaktande är något som var och en måste avgöra själv.

Läs också: Här är 7 myter om den digitala transformationen