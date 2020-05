Microsofts tongångar mot öppen källkod har historiskt sett inte varit de mest positiva. Under 2001 gick den forne vd:n Steve Ballmer till och med så långt att han jämförde Linux med cancer. Men nu medger Microsoft-chefen Brad Smith, under ett event med MIT, att Microsoft hade fel gällande öppen källkod, rapporterar The Verge.

"Microsoft var på fel sida av historien när öppen källkod blev stort i början av århundradet och det gäller även för mig personligen", sa Brad Smith vid tillfället och fortsatte.

"Den goda nyheten är att det går att lära sig... att du behöver förändras."

Idag är Microsoft den överlägset största bidragsgivaren till öppen källkods-projekt i världen. Före utvecklare så som Google och Facebook.

Företaget har de senaste åren också börjat använda sig av öppen källkod allt mer i form av exempelvis Powershell, Visual Studio Code och Javascript engine. Nästa Windows 10-uppdatering, som väntas i maj, ska till och med släppas med en full Linuxkärna.

