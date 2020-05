Camfil, som tillverkar renluftslösningar gav i höstas Implema uppdraget att införa en affärssystemlösning baserad på Microsoft Dynamics 365, som ska täcka hela verksamheten.

Projektet började med den svenska delen av Camfils verksamhet som innefattar moderbolaget och de svenska produktions- och säljenheterna. Utöver det har Camfil även tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal där Implema ska stå för support, förvaltning och vidareutveckling och hantering av de kontinuerliga uppdateringar Microsoft släpper flera gånger per år för att kunderna ska ha den senaste releasen, som kallas One Version.

Samma lösning i hela koncerner

– Camfil har tidigare haft fler olika installationer av Microsoft Dynamics i koncernen, med olika versioner och olika lösningar. Med Dynamics 365 och Microsofts tänk kring One Version, så tillåter detta att vi kan ha samma lösning i hela koncernen, vilket är ett viktigt steg i att harmonisera våra processer i koncernen och göra det mer transparent internt på Camfil mellan olika länder, säger Camfils cio Anders Hedenros.

– Den stora vinningen med Dynamics 365 och One Version är att våra kunder som väljer denna lösning alltid har ett uppdaterat affärssystem och slipper stora omfattande uppgraderingar. Releaserna sker istället per automatik upp till åtta gånger per år, säger Viktor Lundqvist, affärsområdeschef för Microsoft Dynamics på Implema.

– Det är ett klokt sätt att såväl riskminimera som att ha kostnadskontroll. Att dessutom välja att ta detta stöd av Implema gör processerna lättare för kunden, då vi stöttar alla våra Dynamics 365-kunder med dessa tjänster och på så vis också får stordriftsfördelar, vilket gynnar Camfil i detta fall. Implema har en djup kunskap i de releaser som släpps som inte en enskild kund kommer ha möjlighet att själva ha, fortsätter han.

