Snart är det SL-kort man använder idag ett minne blott. Istället ska ett nytt biljettsystem införas där man ska kunna köpa biljett på det sätt man önskar. Det säger SL:s it-direktör Krister Dackland, som själv är ute och testar det nya systemet för fullt.

– Vi har fortfarande kvar vårt gamla Access-system men parallellt utvecklar vi det nya systemet, och det är inte bara mjukvara. Vi utvecklar ny hårdvara också, säger han.

Hårdvarumässigt handlar det om två typer av hårdvara beroende på var läsaren sitter. Men planen är att det ska finnas nya läsare på varje station och varje buss, så totalt är det drygt 4 000 läsare som ska bytas ut. Just nu testas det för fullt, i två steg.

– Först hade vi en liten grupp med några få användare, och nu är vi inne på nästa grupp med några hundra användare. Än så länge har vi inte aktiverat alla läsare, utan bara de läsare som finns hos spärrvakten, i bussarna och så rullar vi ut på lokalbanorna under juni, säger Krister Dackland.

Helt annan flexibilitet

Skillnaden med de nya läsarna är att de bygger på standarden EMV, som står för Europay, Mastercard och Visa. Och det ger en helt annan flexibilitet än den lösning man har nu.

– Det fiffiga med läsarna är att det är en läsare oavsett vad du har. Visa, Mastercard, nya SL-kortet eller appen. Tanken är att både nya SL-kortet och självklart betalkorten kan lagras i mobilens Wallet. Det är inte klart än med SL-kortet, men i och med att det ligger på en standard som är välkänd så ökar chansen. Vi har hela tiden en dialog med Payex, kortleverantörerna och Swedbank, som också har visat stort intresse eftersom det blir väldigt många småtransaktioner. Det görs ungefär 3 miljoner resor om dagen med SL, så det blir en herrans massa transaktioner, säger Krister Dackland.

Arbetet att utveckla den nya lösningen har till största delen skett med SL:s egen personal.

– När vi bygger det så bygger vi det inhouse med egenanställd personal och handplockade konsulter. Det är ungefär ett hundratal personer inblandade, där vi har tre agila team som bygger plattformen och två som bygger appen och webben.

Trimmar systemet

Men man för som sagt en dialog med andra involverade. En väsentlig del i arbetet är att hantera de tidsutmaningar som uppkommer när man blippar sitt betalkort i spärren. Krister Dackland säger att man hela tiden jobbar med att trimma systemet som är byggt i AWS moln.

– Ett betalkort är dött. Det fylls med energi från läsarna och det måste ske på delar av sekunder för att hela processen ska gå snabbt. Och det måste verkligen gå fort, annars blir det kökaos. Den delen har varit en jätteutmaning att få till.

Nu när systemet testats under våren har det onekligen varit betydligt mindre folk i tunnelbanan än vanligt.

Har det varit bra att kunna testa i lugn och ro eller har det funnits problem med att testa systemet under pandemin?

– Vi hade tänkt testa på bussarna också, men där har vi ju stängt för nu så det har inte varit bra. Det gör att vi inte helt kan motionera systemet som vi har tänkt. Så det är nog snarare en nackdel än en fördel. Vi vill ju att så många som möjligt ska kunna testa det för att hitta brister.

När räknar ni med att det ska vara helt klart?

– Vi räknar med att kunna rulla ut det till allmänheten till hösten. Exakt när är svårt att säga men hittills håller vi planen hyggligt bra.

Vad kommer det innebära för resenärerna? Blir det billigare eller dyrare?

– Taxan råder inte jag över. Idag har vi samma pris på enkelresor oavsett hur du köper biljetten. Det betyder att även de biljetter som köps via betalkort kommer att ha samma pris.

Men det handlar så klart inte bara om själva hårdvaran på stationen. Det är många andra delar som ska fixas. SL räknar med ett ändrat inköpsbeteende på flera håll.

– Det är väldigt komplext. Det är ett stort antal komponenter som är utanför kärnsystemet. Man ska till exempel kunna köpa biljetter via appen, via webben eller via försäljningsombud som till exempel Pressbyrån. Så vi tittar också på de biljetterminaler som finns på stationerna. Kommer vi behöva dem egentligen när de flesta kommer köpa via app eller webb? Sådana saker tittar vi också på nu.

Utbyte med kollegor

Som vi har skrivit tidigare så pågår just nu en utredning av ett nationellt biljettsystem. Även där föreslås EMV-standard.. Krister Dackland säger att SL sitter med där, och han har redan nu en hel del utbyte med kollegor i andra delar av landet, där man redan kommit igång med blippbetalningar.

– Skånetrafiken har det i vissa delar. Vi har ett bra samarbete och en bra dialog för att lära oss av varandra. Vi står för en väldigt stor del av de kollektivtrafikresor som görs i Sverige och har en dialog med utredningen också. Den är ute på remiss och vi kommer även att framföra våra synpunkter den vägen. Vårt system är flexibelt byggt och kan anpassas efter ett nationellt system.

Hur mycket kommer det nya systemet ha kostat när allt är klart?

– Det beror lite på hur man räknar. Vi arbetar iterativt och agilt och förhoppningsvis kommer vi att komma med nya tjänster regelbundet över lång tid. Att bygga grundsystemet samt alla integrationer till externa intressenter och interna system, all hårdvara och de första publika tjänsterna har kostat drygt 100 miljoner kronor per år under tre år.

