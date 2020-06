Beslutet om att sluta med att ta fram produkter för ansiktsigenkänning gavs i ett brev till den amerikanska kongressen i går måndag, rapporterar Reuters. I brevet efterlyser företagets nya vd Arvind Krishna ett intensifierat arbete mot orättvisa och rasism.

I samma veva deklarerar han också att IBM motsätter sig att ansiktsigenkänning används för massövervakning och rasprofilering.

Enligt Arvid Krishna är det ”dags att inleda en nationell dialog om – och hur ­­ – ansiktsigenkänningsteknik bör användas av inhemska brottsbekämpande myndigheter.”

Företaget går inte in på varför man valt just den här tidpunkten att gå ut med sitt beslut just när det pågår protester över hela USA i spåren av att George Floyd dödades i ett polisingripande i Minneapolis.

Samtidigt rapporterar CNBC att IBM:s affär kring ansiktsigenkänning inte är av särskilt stor magnitud och att beslutet vuxit fram under de senaste månaderna. Men det är ändå ett anmärkningsvärt beslut för ett stort teknikbolag som har den amerikanska regeringen som en av sina viktigaste kunder säger en person med insyn till CNBC.

Läs också:

Polisens test av ansiktsigenkänning kan snart vara igång

Snart kan AI känna igen dig överallt – var sätter vi gränsen?