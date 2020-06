Coronakrisen påverkar hela samhället och det avspeglas också i Försäkringskassans trafiksiffror som rusat i höjden på ett sätt som skakat om it-avdelningen.

– När vi såg det komma förstod vi självklart att det skulle påverka. Men med facit i hand så har vi belastningssiffror som vi aldrig sett tidigare och ingen av oss föreställt sig, säger Peter Axelborn som är chef för it-produktionen på Försäkringskassan.

– Ur ett kris- och kontinuitetshanteringsperspektiv har vi funderat över vad som är worst case scenario men vi hade knappast ens då tänkt oss ett så våldsamt antal besök.

Sedan före covid-19 har antalet besökare till självbetjäningstjänsterna dubblats från 12 000 till 23 000 per dag. Och antalet inloggningar per sekund gått från 5 till 15 – en tredubbling. När karensdagen slopades så rasade det in 94 000 anmälningar bara första dagen och hittills har 1,2 miljon anmälningar kommit in.

Byggt ut kapaciteten

För att klara det har infrastrukturen förstärkts med bland annat 40 nya rackservrar och Försäkringskassans internetleverantörer har också sett till att bygga ut kapaciteten.

– Vi har byggt ut vår infrastruktur rejält för att komma åt flaskhalsarna. Men när vi byggt ut på ett ställe så har flaskhalsen flyttats till ett annat ställe i flödet, säger Peter Axelborn.

Och det har inte varit helt lätt att åtgärda infrastrukturen i den takt som krävs eftersom det är svårt att få tag i utrustning och komponenter när tillverkningen i Asien minskat och efterfrågan samtidigt ökat på flera håll samtidigt.

– Vi har jagat infrastrukturkomponenter som servrar och annat men det har inte varit helt enkelt att få prioritet. Men vi har jobbat mycket med de stora leverantörerna lokalt här i Sverige och haft en löpande dialog med MSB och hittills har vi lyckats få det vi behövt.

Är det enklare att få tag i utrustning nu än för några veckor sedan?

– Nej, det är fortfarande knepigt. Det är kort om utrustning och många skriker samtidigt – det är tufft för leverantörerna att försörja sina kunder.

Parallellt med att it-avdelningen arbetat hårt för att hålla produktionen igång trots det hårda trycket har man också behövt hantera det som många andra it-avdelningar också fått göra – nämligen se till att alla på myndigheten kan arbeta hemifrån.

Där har man fyrdubblat sin vpn-kapacitet och dubblerat antalet Skypekonferenser. Dessutom har man sett till att de myndigheter som har sin drift hos Försäkringskassan också har fått den kapacitet som krävts för att även deras medarbetare ska kunna arbeta hemma.

Fullt upp för utvecklarna

Och även utvecklarna har haft fullt upp i takt med att nya åtgärder har kommit för att möta pandemin – som slopad karensdag, tillfälligt höjd a-kassa och tillfällig föräldrapenning. Inte minst möjligheten att anmäla karensdag kom på plats på rekordtid.

– Där har man byggt det i delar – först driftsattes en tjänst för att ansöka och sedan har det byggts på funktionalitet vartefter, säger Peter Axelborn.

Samtidigt följer Försäkringskassan diskussionerna om andra möjliga områden där det kan tänkas komma insatser för att vara förberedda den dag ett beslut kommer och utvecklarna måste dra igång arbetet omedelbart.

Har ni varit tvungna att skjuta upp planerade it-projekt?

– Ja det är klart att det påverkat vår situation. Det som kommit nu har haft högsta prioritet och då måste annat prioriteras ner.

Peter Axelborn konstaterar att det finns mycket att lära när krisen börjar bedarra.

– Det gäller för hela samhället men vi har vår del att göra. Då får vi titta på vilken kapacitet vi bör ha och kanske landar vi i att det krävs att vi har kvar den här överkapaciteten som vi byggt upp – att det är nödvändigt för att vara redo inför nästa kris. Vi är i ett nytt beredskapsläge, säger han.

– För oss på it-avdelningen har vi ju också behövt lösa problemen med den stora belastningen samtidigt som vi arbetat på distans själva. Och jag är verkligen jättestolt att vi lyckats få det att funka – vi har stått på benen hela tiden.

