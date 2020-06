En ny undersökning genomförd av Mimecast visar att mejl fortsätter vara den populäraste attackvektorn när det kommer till cybersäkerhet, rapporterar Zdnet.

Mimecasts undersökning, State of Email Security 2020, baseras på ett svarsresultatet från 1025 stycken beslutsfattare inom it såväl som information som Mimecast samlat in genom att dagligen kontrollera över en miljard mejl.

Under en tolvmånadersperiod upplevde 51 procent någon form av utpressningsattack medan 31 procent förlorade data på grund av bristande säkerhet och 60 procent såg en ökad risk för att bli imiterade. Cirka 58 procent upplevde en ökning i antalet nätfiskeattacker och 60 procent upplevde en attack som spridit sig vidare från en kollega.

Sett till nätfisket så svarade 72 procent att det låg på samma nivå eller ökade under de senaste tolv månaderna. En ökning från 69 procent under 2019.

