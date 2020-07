Om du arbetar med Microsoft Teams kommunicerar du troligen med dina kollegor mest genom textchatt. Men eftersom så många numera jobbar hemifrån har det blivit viktigt att kunna hålla videomöten. Och även om Skype for business fortfarande finns kvar som produkt för befintliga kunder har Microsoft förpackat dess funktioner i Teams. Det ingår i abonnemang för Microsoft 365 och Office 365 för företag.Att starta ett videomöte i Teams är enkelt, men det går att bättra på upplevelsen för dig och de andra deltagarna, oavsett om det är en informell pratstund med kollegorna eller en bildvisning för en kund. Här är några tips om hur du får mest utbyte av videomöten i Teams – vad du bör göra före, under och efter mötet.

Denna artikel riktar sig i första hand för användare i företag som har abonnemang på Microsoft 365 Business Essentials eller Business Premium eller på Office 365 E1, E3 eller E5 för företag. Microsoft har också en gratisversion av Teams, men den saknar många av de funktioner som nämns i denna artikel, till exempel möjlighet att schemalägga och spela in möten.

Före videomötet

För att arrangera ett videomöte i Teams klickar du på ikonen ”Calendar” i vänster verktygsfält. Då kommer det upp en kalender i huvudfönstret för Teams.

Klicka då på knappen ”New meeting” längst upp till höger. Då öppnas skärmbilden ”New Meeting” ovanpå huvudfönstret. Skriv in vad mötet ska heta och lägg sedan till deltagarnas e-postadresser. Om företagets adressbok är integrerad i Teams räcker det med att börja skriva deras namn och välja från listan som visas. Om du vill bjuda in folk utan att kräva att de deltar klickar du på länken ”Optional” till höger i fältet med deltagare och lägger till namnen i fältet ”Optional” som då kommer upp.

På nästa rad anger du datum, starttid och sluttid. Det är faktiskt allt du behöver göra för att arrangera ett möte, men det finns sätt att göra inbjudan mer detaljerad. Vi kommer till det. När du är klar med mötesdetaljerna klickar du på knappen ”Save” upptill till höger, så skickas inbjudan ut.

1. Finjustera mötestiden

Ett sätt att se ifall mötestiden som du har valt passar alla inbjudna är att helt enkelt ange den och se om någon protesterar. Men det finns ett bättre sätt. Högst upp på sidan ”New meeting” klickar du på fliken ”Scheduling assistant”. Nertill till vänster på sidan som då kommer upp visas en lista över alla obligatoriska och frivilliga deltagare som du har bjudit in, och nedanför varje namn står: ”Available”, ”Unavailable” eller ”Unknown”. Detta är baserat på vad de inbjudna redan har lagt in i sina Outlook-kalendrar. Till höger visas en schemaläggningsvy där varje persons redan inbokade engagemang visas i rödblått.

Om en eller flera av de inbjudna inte kan komma den dag som du har valt kommer Teams automatiskt att leta efter alternativa tider. Om du ser på de start- och sluttider som du har angett för mötet upptill på skärmbilden så ser du, precis nedanför, förslag till andra tider. Om du klickar på ett av förslagen kommer det att ersätta de tider som du först valde.

Du kan också rulla genom dagarna i schemaläggningsvyn för att själv se om det finns andra dagar med färre krockar än med ditt första val. Om du hittar en dag och tid som passar alla, klicka på datumet och start/slut-tiderna upptill på skärmbilden för att ändra.

2. Visa mötets dagordning

Om du bifogar en dagordning för mötet så vet alla vad som ska dryftas och kan förbereda sig.

Längst ner på skärmbilden ”New meeting” finns en skrivruta där du kan lägga in ett meddelande som ska ingå i inbjudan till mötet. Här kan du lägga in en kortfattad dagordning för mötet (gärna som en tabell eller punktlista), men gör den inte för långrandig, för då missar kanske de inbjudna andra detaljer.

Om du behöver ha en mer omfattande dagordning är det bäst att skicka den i ett separat mejl som en bilaga i Word- eller pdf-format. Om du anordnar mötet i en kanal kan du lägga upp det som svar på inbjudan – mer om det senare.

3. Håll mötet i en kanal

I de flesta fall vill du troligen välja vilka som ska delta i dina möten, men det går också att ordna öppna möten som hålls i en kanal i Teams. Om du gör det kan alla som är med i den kanalen delta i mötet. Det kan vara praktiskt om du, till exempel, har lagt upp kanalen för ett visst projekt och du vill att alla som jobbar med projektet ska kunna vara med.

När du lägger upp mötet ska du i så fall klicka på rutan ”Add channel” i mitten av skärmbilden ”New meeting”. I menyn som då visas väljer du ett team och en kanal.

När du är klar med att schemalägga ditt möte och klickar på knappen ”Send” presenteras det som ett meddelande i kanalens flik ”Posts”, och alla medlemmar av kanalen får en inbjudan med e-post. Alla deltagare i kanalen kan publicera ett svar på presentationen och lägga till filer och annan information i svaret.

Om du publicerar ett svar på din egen mötesinbjudan kan du lägga till dagordningen som en bilaga, Word eller pdf. Det är ett bra sätt att ge de inbjudna och kanaldeltagarna en sammanfattning av det som ska tas upp.

4. Testa hårdvaran

Innan du leder ditt första videomöte i Teams bör du göra en testkörning där du ställer in din utrustning för att jobba med Teams. Du kan behöva ge Teams tillåtelse att använda din dators mikrofon, högtalare och kamera. Ibland måste du göra det på flera ställen. De nyare versionerna av Mac OS kräver till exempel att du går in i systeminställningar och ger tillstånd.

Planerar du att ha skärmdelning i mötet så kan det också kräva en särskild inställning. Testa i förväg och se till att allt funkar.

Och om någon eller några av de inbjudna är noviser på videosamtal med Teams, be dem att komma med tio minuter i förväg. Starta mötet i förväg och ge dem tid att se till att hårdvaran fungerar före utsatt tid.

Under videomötet

5. Använd bakgrundsoskärpa eller en bakgrundsbild

Ett proffsigt intryck är viktigt i videomöten, och det gäller inte minst vad som händer i bilden bakom dig. Microsofts funktion bakgrundsoskärpa gör just det: den gör bakgrunden bakom dig suddig. Microsoft erbjuder också en uppsättning bakgrundsbilder som du kan välja att ha bakom dig. Bakgrundsoskärpa och bakgrundsbilder gör att din bild framträder tydligare, och andra deltagare blir inte distraherade av saker som händer bakom dig.

För att slå på bakgrundsoskärpa eller en bakgrundsbild innan du går med i ett schemalagt möte gör du så här. Längst ner i förhandsvisningen som visar kamerabilden av dig, klicka på den andra knappen (porträttikonen). Då visas fältet ”Background settings” till höger. Välj den oskarpa bilden upptill till höger om du vill slå på bakgrundsoskärpa, eller välj en av bakgrundsbilderna. (Microsoft uppger att du snart kommer att kunna ladda upp egna bakgrundsbilder, men det är inte möjligt när detta skrivs.)

Om du redan är med i mötet gör du så här för att förändra bakgrunden. Flytta pekaren så att du får fram fältet för mötesstyrning ovanför videobilden. Klicka på trepunktsikonen så öppnas menyn ”More actions”, välj sedan ”Show background effects”. Du får då se fältet ”Background settings” som beskrevs här ovanför. När du har gjort ditt val kan du klicka på ”Preview” om du vill se hur du kommer att se ut (detta stänger av videoflödet från dig), klicka sedan på ”Apply and turn on video” så att de andra kan se.

Var medveten om att en del kameror på bärbara datorer och annan utrustning, liksom vissa webbkameror, kanske inte kan användas för bakgrundseffekter i Teams. Och bakgrundseffekter kan bara användas i schemalagda möten, inte för spontana möten.

6. Dela skärmen, men håll igen

Om du vill dela med dig av information som finns in en applikation som körs på din dator (till exempel ett öppet kalkylark i Excel) så kan du dela just den applikationen, men inte resten av din skrivbordsyta. Då kan deltagarna koncentrera sig på den applikationen, inte på resten av din skrivbordsyta. Och det skyddar dina privata angelägenheter, till exempel om din kalender eller ditt e-postprogram är öppet.

För att dela ett applikationsfönster på din dator flyttar du pekaren så att du får fram mötesstyrningsfältet och klickar på ikonen för ”Share” (en pil över en liten fyrkant). Då visas ett fält längst ner. Minibilder av applikationer som körs på din dator visas i kategorin ”Window”. Klicka på fönstret för den applikation som du vill dela med de andra deltagarna.

Lägg också märke till andra alternativ som finns i fältet ”Share”. Förutom att visa ett applikationfönster kan du dela en Powerpoint-presentation, söka igenom Teams, Onedrive eller din dators hårddisk för att dela en fil, och du kan öppna en interaktiv skrivtavla som du och andra deltagare kan skriva i.

7. Missa inte livetextning

Om någon av deltagarna hör dåligt, inte talar språket så bra eller har svårt att uppfatta ljudet av andra skäl kan Teams inbyggda livetextning hjälpa dem att hänga med i samtalet. Den omvandlar automatiskt tal till text som visas i textremsor nedanför videobilden i realtid.

Alla deltagare som använder en Teams-klient för persondator eller mobiltelefon kan slå på livetextning själv, men det finns inte i webbgränssnittet. För att slå på livetextning flyttar du pekaren så att du får fram fältet för mötesstyrning. Klicka sedan på trepunktsikonen för att öppna menyn ”More actions” och välj ”Turn on live captions”.

Var medveten om att livetextning än så länge testas i förhandsversion och bara fungerar för engelska. Med den begränsningar vill vi nämna att en grupp redaktörer på amerikanska Computerworld testade funktionen för ett tag sedan och var mycket imponerade.

8. Spela in mötet

Det är lätt att glömma viktiga saker från ett möte, men det är lätt att spela in mötet. Videofilen sparas i Microsofts tjänst Stream i molnet, och du och andra deltagare kan spela upp den. Det är användbart om man har missat mötet eller om man behöver kolla vad som sades.

Om du vill spela in mötet, flytta pekaren så att du får fram mötesstyrningsfältet, klicka på trepunktsikonen så att menyn ”More actions” visas och välj ”Start recording”. De andra deltagarna får då se en textremsa som berättar att mötet blir inspelat.

Du kan stoppa inspelningen när som helst genom att klicka på trepunktsikonen och välja ”Stop recording”. Det som dittills har spelats in bearbetas då och sparas till Stream (vilket kan ta lite tid), och sedan kan du och andra inbjudna se videon. Mer om det senare.

9. Ta anteckningar från mötet

Det händer inte så sällan på möten att någon tar upp viktiga frågor eller saker som ska uträttas – vilket sedan blir bortglömt så snart mötet är avslutat. För att hålla koll på sådant kan du eller någon annan deltagare göra anteckningar som sparas som del av mötet i Teams. Eftersom de sparas tillsammans med själva mötet blir de lätt åtkomliga efteråt.

Flytta pekaren så att du får fram mötesstyrningsfältet, klicka på trepunktsikonen så att menyn ”More actions” öppnas och välj ”Show meeting notes”. Då kommer fältet ”Meeting notes” upp till höger om fönstret Teams. Klicka på knappen ”Take notes” och börja skriva.

När du börjar skrivar kommer det upp ett formateringsfält som ger dig möjlighet att göra texten halvfet eller kursiv, att markera, att göra numrerade listor och punktlistor och annan formatering av texten. Klicka på +-ikonen om du vill lägga till avsnittsrubriker. Du kan ha så många avsnitt som du behöver för att ordna anteckningarna. Om du vill flytta om avsnitten, klicka på trepunktsikonen till höger om varje avsnitt och klicka på ”Move up” eller ”Move down”.

Efter mötet

10. Dela inspelningen

Om du har spelat in mötet kommer inspelningen (så snart den har bearbetats och lagrats) att vara tillgänglig för dig och andra deltagare genom mötets chattsida i Teams. Det skadar inte att påminna teammedlemmarna om att inspelningen finns där och kan spelas upp när som helst.

Du och andra deltagare hittar inspelningen genom att klicka på ikonen ”Chat” i det vänstra verktygsfältet. I ”Chat”-fältet precis till höger om verktygsfältet väljer du mötet som det gäller, En minibild av inspelningen kommer att finnas på ”Chat”-fliken för det mötet. Klicka på minibilden så visas videon.

Du kan också klicka på ”Calendar” i vänstra verktygsfältet, hitta mötet, klicka så att det öppnas och sedan klicka på fliken ”Chat” överst i fönstret. Fliken ”Chat” öppnas och minibilden för inspelningen visas. Videon är också tillgänglig för alla deltagare genom Microsoft Stream, och om du höll mötet i en kanal kommer videon att vara publicerad som ett svar på mötesinbjudan under fliken ”Posts”.

Den enda som kan dela videon med personer som inte var inbjudna till mötet är den som spelade in den. Det går att göra på flera sätt. Om du vill dela videon med hela organisationen klickar du på trepunktsikonen intill videons minibild under fliken ”Chat”. Från menyn som då visas väljer du ”Share” och klickar sedan på knappen ”Share”.

Om du vill dela videon med några utvalda personer klickar du på trepunktsikonen intill videons minibild och väljer sedan ”Get link”. Klicka sedan på knappen ”Copy”. Du kan sedan klistra in länken i mejl och skicka till alla du önskar. Du kan också klicka på trepunktsikonen intill videons minibild och välja ”Open in Microsoft Stream”. Inspelningen av mötet öppnas då i Stream, och du kan då klicka på knappen ”Share” så får du en delningslänk som du kan mejla till utvalda mottagare. Du kan också få kod för att lägga in videon i en webbsida.

11. Redigera och dela mötesanteckningarna

Om du har gjort anteckningar under mötet bifogas de också till mötet i Teams. Du och de andra deltagarna kan läsa dem om ni klickar på ”Chat” i vänster verktygsfält, väljer rätt möte och klickar på fliken ”Meeting notes”. Det går också att klicka på ”Calendar” i vänster verktygsfält, välja rätt möte, klicka på fliken ”Chat”, hitta mötesinbjudan och klicka på ”Show notes in fullscreen”. Och du har kanske redan gissat att om du höll mötet i en kanal så finns anteckningarna under fliken ”Posts” som svar på inbjudan till mötet.Om du eller någon annan i stället tog anteckningar med något annat verktyg, som Word, kan ni bifoga dem till ett uppföljningsmeddelande eller till inbjudan i kanalen.Se till att ditt team kan gå igenom både mötesinspelningen och anteckningarna. På så sätt blir det tydligare vad som har diskuterats och risken minskar att något faller mellan stolarna.

