Det går fortsatt framåt för kinesiska Huawei. Under tisdagen meddelade it-företaget att de under första halvan av året ökat sina intäkter med 13 procent i jämförelse med samma period under förra året, rapporterar Zdnet.

Företagets konsumentavdelning ska då ökat med 16 procent, företagsavdelningen med 15 procent och dess operatörsavdelning med 9 procent. Det totala intäkterna för halvåret uppgick till 454 miljarder yuan, motsvarande cirka 593 miljarder kronor.

Meddelandet från företaget kommer samtidigt som Storbritannien förväntas att snart bannlysa Huawei från landets 5g-utrullning. Anledningen bakom beslutet anses dels bero på att USA kraftigt begränsat Huaweis tillgång till amerikansk teknologi.

Sedan tidigare har även länder som Australien, Japan, Nya Zeeland, och Taiwan antingen kraftigt begränsat eller förbjudit teknik från Huawei.

