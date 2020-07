När Sverige i början av året började anpassa sig efter de nya förhållningsreglerna om social distansering fanns det en hel del oro hos de stora elektronikkedjorna. Men utfallet blev inte så illa som man befarat, utan faktiskt tvärtom.

Om man tittar på det branschindex som Elektronikbranschen tar fram, och som baseras på försäljningen hos medlemsföretagen Elgiganten, Elon Ljud och Bild, Euronics, Media Markt och Netonnet, så har det under våren varit oväntat positiv läsning för kedjorna. När den senaste rapporten, för juni, kom var den inget undantag. Försäljningsvärdet var 11 procent högre än i juni förra året. Enligt Elektronikbranschens vd Klas Elm har försäljningen av de flesta

produktkategorierna ökat sedan mars.

– Under juni fortsatte trenderna vi sett hela våren, med bra försäljning av it, gaming och tv, konstaterar han i den senaste rapporten.

Förvandlats till succé

Och pratar man med de olika kedjorna är det samma positiva bild som målas upp där en befarad skräckvår förvandlats till plötslig succé.

– Det har gått bra på bred front. I början var det mest praktiska saker, som att man skulle fixa till hemmakontoret, säger Niclas Eriksson, vd på Elgiganten om den nya situationen där han tror att folk börjat prioritera annorlunda.

Niclas Eriksson.

– Om man tittar vidare på det så ser vi att det som har hänt är att man istället för att resa rustar upp sitt hem, dels genom att digitalisera, men även genom att man uppgraderar sina kök och tvättstugor. I tillägg till det fortsätter det som gick mycket i början att gå bra, med hemmakontor. Där tror jag också att många förbereder sig för att det inte kommer vara över efter sommaren. Det ska bli spännande att se vad det här innebär, om man kommer att ha en alternativ arbetsplats även framöver.

Är det så paradoxalt att den här situationen lett till ert bästa år hittills?

– Jag kan inte tala för alla, men generaliserar man för branschen har det gått väldigt bra under slutdelen av våren. Jag kan inte säga att det är det bästa året hittills, men vi har haft det väldigt bra, och nu under sommarperioden har det varit väldigt starkt hela tiden.

Hur har det sett ut i butikerna?

– Alla fick sina utmaningar när det började. Vi var snabba ut med ett proaktivt agerande och det har gjort att folk känner sig trygga, säger Niclas Eriksson och konstaterar att det varit stor skillnad beroende på vilken typ av butik det handlar om.

– Galleriorna har fått stryk ordentligt medan butiker med egen dörr i handelsområden har fått ett lyft, där har vi ökat kraftigt. Där är det många bilburna kunder. Phone House-butikerna har haft det tuffare med sina kundflöden, även om vi såg att det hände lite innan semestern, i slutet av maj och början på juni, när det var många som var tillbaka på jobbet. Det är många kontor som ligger i anslutning till gallerior och det syntes på vår b2b-försäljning.

Vilka produkter är det som sålt bäst?

– Absolut störst är datasidan, och sedan slutet av april har vi som sagt sett att många satsat på att uppgradera hemmet med vitvaror men även med audio video-produkter. Men köket är nog där det syns allra mest av att vi stannat hemma.

Hos konkurrenten Netonnet har det också varit ett minst sagt speciellt halvår, där man trots farhågor lyckats landa bra.

– Det har varit ett utmanande halvår där hela organisationen har arbetat hårt för att kunna säkerställa att vi har de produkter som kunderna efterfrågar på hyllan, och med ett antal leveranssätt att välja mellan. Vi är glada att kunderna har fortsatt att handla hos oss, och vi kan nu se tillbaka på ett starkt första halvår, säger Netonnets pr- och kommunikationschef Kristina Wärmare.

Hur har besöksfrekvensen i era butiker varit under pandemin? Har det varit mer eller mindre än befarat?

– Vi har haft ett högt tryck i våra lagershoppar under hela våren. Vårt självbetjäningskoncept gör det enkelt för våra kunder att handla på egen hand, och vi tror att våra lägen, som ligger lite avskilt, också har gjort att våra kunder har känt sig trygga med att besöka oss eftersom det inte samlas lika mycket människor där som i till exempel ett köpcentrum.

Vilken del har gått bäst, e-handeln eller butik?

– Vi har haft ett högt tryck i alla våra olika kanaler, där vi ser att vårt omnikanalkoncept är mycket starkt. Vi har sett en stor tillströmning av nya kunder i e-handeln, bland annat äldre, och många har uttryckt sin uppskattning för våra många olika leveransalternativ som gör att kunden själv kan välja hur man vill få sin leverans. Om man vill ha expressleverans i storstadsområdena kan man få hemleverans så snabbt som på två timmar, det går att hämta helt kontaktlöst i vår drive-thru eller kanske paxa på nätet och hämta själv i en lagershop.

Och precis som hos Elgiganten har Netonnet sett att man gynnats av den nya hemmatillvaro som svenskarna klivit in i.

Tillbringat mer tid i hemmet

– Under hela vintern och våren har svenskarna tillbringat mer tid än vanligt i hemmet, och nu under semesterveckorna är det staycation och svemester som gäller. Det är tydligt att vi vill ha det bra när vi är hemma, och vi har sett en stor efterfrågan på många olika typer av produkter som tillgodoser just det behovet, som till exempel grillar, robotgräsklippare, gamingprodukter och tv-apparater. Att vi hela tiden har haft tillgång till den typen av produkter som kunderna efterfrågat har varit viktigt, säger Kristina Wärmare.

Vilka produkter har gått bäst?

– Vi har haft stor efterfrågan på produkter för hemmakontoret, som till exempel datorer, laptops, tangentbord, headsets, webbkameror och skrivare, och även mycket inom bland annat gaming och tv. Vi har vidare haft stor efterfrågan på produkter som till exempel robotdammsugare, robotgräsklippare, grill, utekök och självfallet under den inledande värmeböljan i sommar portabla AC.

