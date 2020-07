Nej, kontorsarbetet blir sig inte likt ens den dag då vi får ett bättre grepp om covid-19 med hjälp av vaccin och läkemedel enligt Gartners analytiker. För när det är dags att återvända kommer kraven på hälsa och säkerhet att vara högre än tidigare.

– Kontor som omvandlats och blivit smarta och bättre utrustade får medarbetarna att känns sig tryggare, säger analytikern Gavin Tay.

Enligt Gartner är det alltså en bra idé att investera i system som hanterar arbetsplatsen och håller reda på hur resurserna ska fördelas och schemaläggas – system som använder sig av AI och internet of things och där data samlas in via sensorer. På så vis kan de anställda påminnas om att hålla avstånd och det går att följa vilka som har kontakt med varandra.

Det handlar också om system som håller koll på luftkvalitet i realtid och som medarbetarna kan ta del av – vilket i sin tur kräver teknik för god ventilation och luftrening.

Allt detta kostar men Gartneranalytikern Rasmi Choudhary pekar på att det med hjälp av bra resursplaneringssystem går att skapa så kallade coworkingutrymmen där frilansar och mindre företag kan hyra in sig.

