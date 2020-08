Officiell statistik som arbetslöshetssiffror, huspriser och konsumentprisindex är ryggraden när prognoser för den ekonomiska utvecklingen ska tas fram. Men på senare år har den börjat kompletteras med även mer lättflyktig realtidsdata för att snabbare se signaler på hur konjunkturen utvecklas.

Redan för fem år sedan började Riksbanken samla in sådant som dagliga priser på frukt och grönsaker och för paketresor.

– Men i mitten av mars när vi förstod allvaret i coronakrisen så insåg vi att vi behövde börja samla in realtidsdata bredare för att bättre förstå de snabba svängningarna – den statistik som kommer in varje månad eller kvartal är långt ifrån tillräcklig, säger Isaiah Hull, senior ekonom på Riksbanken som arbetar just med insamling av realtidsdata.

Eftersom Riksbanken redan börjat använda sig av realtidsdata var tröskeln heller inte så hög att dra igång ett internt projekt där man samlar in data på daglig basis konstaterar han.

Riksbanken arbetar med tre kategorier realtidsdata – den publika som alla har tillgång till som de trafikdata som Google och Apple öppnat upp nu under pandemin och även sådant som aggregerad data över korttransaktioner. Sedan finns det icke publik data från olika aktörer som Riksbanken får ta del av och så finns det data som inte är publik och som både privata aktörer och akademiker tar fram specifikt åt banken och gör publikt på deras projektsajt.

– Vi arbetar exempelvis med Pricerunner som på daglig basis arbetar med 2,3 miljoner priser från runt 6 400 företag och där vi får data från 15 olika detaljhandelskategorier varje dag, säger Isaiah Hull.

Annat som kommer in är bordsbokningar från tjänsten Bokabord och företaget Modulai som arbetar med maskininlärning bidrar med att läsa igenom pressreleaser från alla företag på Nasdaq i Norden med hjälp av så kallad natural language processing, språkteknologi, och sedan ta fram förutsägelser om konkurser i olika branscher.

Men samtidigt som det finns stora fördelar med att kunna följa de snabba kasten som pandemin ger upphov till finns det också risker med att använda sig av realtidsdata om man inte ser upp.

Isaiah Hull, senior ekonom på Riksbanken.

– En av de stora utmaningarna är att vi vet hur vi ska tolka den officiella statistiken men vi måste vara mycket mer försiktig med nya källor och se dem som en signal bland många andra. De har inte samma vikt som arbetslöshetsstatistiken och måste behandlas med skepticism. Samtidigt hoppas jag att vi ska hitta ett sätt att integrera dem med den normala processen på sikt, säger Isaiah Hull.

Det finns också problem förknippat med att andra äger datan som samlas in.

– Vem vet om Google och Apple fortsätter lämna ut data efter pandemin?

Det gäller också att se till att inte den data som samlas in manipuleras av illvilliga aktörer.

– Det är sådant som diskuterats om man använder data från exempelvis Twitter – att det går att påverka ämnen som trendar. Men då gäller det att alltid veta hur man ska väga olika källor mot varandra.

Framåt kommer användningen av big data och maskininlärning att bli allt viktigare för centralbankerna tror Isaiah Hull och pekar på att det också är ett ämne som fler centralbanker intresserar sig för. Bland annat har de hållits stora konferenser på det temat både i Italien och i USA.

– Vi går definitivt i riktning mot att använda allt fler icke-traditionella källor, säger Isaiah Hull.

