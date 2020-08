Under de senaste månaderna har konflikten mellan USA och Kina blivit allt djupare, något som bland annat har lett till att det har dykt upp mängder av pro-kinesiska konton på Youtube, Facebook, Twitter och andra sociala medier.

Nu uppmärksammar Techcrunch att 2 596 konton som anses ägna sig åt kinesisk propaganda har plockats bort från Youtube under årets andra kvartal. Det kan jämföras med endast 277 bortplockade konton under årets första kvartal.

De bortplockade kontona har publicerat en stor mängd klipp från kinesiska tv-kanaler som bland annat berör George Floyd-protesterna och den amerikanska hanteringen av coronaviruset. För att det inte ska bli för tydligt att det handlar om propaganda har man även publicerat andra klipp, till exempel om underhållning och idrott.

Vill du veta mer om hur det kinesiska nätverket använder sig av Youtube och sociala medier kan du ta del av en rapport som kallas för Return of the (Spamouflage) Dragon: Pro Chinese Spam Network Tries Again.

