Att det finns ett stort underskott i matchningen mellan it-kompetens och efterfrågan på densamma är ett välbekant faktum för den svenska it-branschen. Nu till hösten kommer det dock bli extra mycket fart på ett stort antal it-utbildningar.

Under våren meddelades det att landets yrkeshögskolor skulle få mer pengar för kompetensutveckling i samband med coronapandemin. Och inom ramen för det startas det nu ett stort antal kurser inom it. Lernia är en av aktörerna som har hakat på och erbjuder ett flertal utbildningar, bland annat inom it, där man samarbetar med ett flertal branschbolag, som Microsoft, IT-Total, IP Safe, Obligo, Imedsec, Wise IT, Iver, Active Solution och Cloudfactor.

– Det här är helt nytt. Nu finns det flera nya utbildningar där man bryter ut kurser från olika utbildningar så att folk som jobbar och bara behöver bygga på en viss del kan gå en sådan kurs. Under våren fick yrkeshögskolorna mer resurser och känslan är att man satsar stort på den här typen av kurser. Jag tror att det kommer att komma fler, säger Katarina Devell, kommunikationschef på Lernia som tror att det framför allt kan locka den som är permitterad att passa på att utnyttja den tid man annars skulle ha jobbat.

Många har ett behov av att rusta sig för framtiden

– Om man exempelvis är permitterad är det ett ypperligt tillfälle att förbättra sin kompetens. Både för en själv och för det företag man jobbar på. Att vi är mitt uppe i en kris behöver inte betyda att man inte kan planera för vad som kommer efter. Många, både företag och anställda, har ett behov av att rusta sig för framtiden. Korta, kostnadsfria utbildningar som denna är därför ett väldigt bra sätt att göra det på.

Bland Lernias it-utbildningar hittar vi till exempel ”Azure-administration för servertekniker” som kan läsas på distans från både Stockholm och Malmö samt ”Agila arbetsmetoder & DevOps för utvecklare”.

Har ni haft många sökande?

– Vi lade ut det i första veckan i juli och har haft ganska många sökande på it-utbildningarna. Det finns ett stort intresse med många som funderar på hur de ska göra för att vidareutbilda sig.

Men även i branschen märker man av det ökade intresset för utbildningar. På konsultbolaget Consid är det också full fart inför hösten där ett drygt 50-tal av bolagets konsulter finns med och bidrar med sitt kunnande till ett antal olika kurser.

– Majoriteten av utbildningarna vi tar fram är till våra kunder. Men vi jobbar också med yrkeshögskolorna där det görs en storsatsning nu i Sverige och där kan våra konsulter hjälpa till med både praktisk och teoretisk erfarenhet, säger Simon Hoof, affärsutvecklingschef på Consid, som säger att intresset just nu är väldigt stort.

– Egentligen är intresset så stort just nu att vi inte kan tacka ja till allting.

Inom ramen för Consids utbildningsplattform, som döpts till Excellerate, finns företagsanpassade kurser, standardkurser för företagsanställda samt öppna kurser​ för privatpersoner och enskilda deltagare från företag och organisationer.

En stor digital transformation

– Just nu pågår en stor digital transformation inom utbildningsbranschen där lärande får allt mer strategisk relevans. Det känns väldigt roligt att Excellerate växer och att vi kan se en stor efterfrågan på våra kundanpassade utbildningar och på kompetensutveckling inom Agilt arbetssätt, Office 365 samt Digital Transformation, säger Simon Hoof.

Och Consid finns som sagt också med i den stora satsningen på yrkeshögskolor som gjorts i samband med pandemin, och här hoppas man kunna bidra till digitaliseringen.

– Det är här vi vill skapa verklig kompetenshöjning. Vi har även förmånen att kunna erbjuda utbildningar som löper över flera kalendermånader och som inkluderar både lärarledd utbildning och självstudier, med en mix mellan digital och fysisk utbildning, säger Simon Hoof.

Även på IDG har man satsat stort på att utöka antalet it-kurser som riktar sig till personer som vill fortbilda sig under den nya tillvaro som uppstått.

– Vi har kraftigt utökat vårt utbud av distansutbildningar de senaste månaderna, och ser ett mycket stort intresse för dessa just nu. Vi märker ett särskilt stort sug efter att bli diplomerad it- och digitaliseringsstrateg och diplomerad innovationsledare. Men även våra endagsutbildningar inom exempelvis AI för ledare, DevOps och Workshop-facilitering är högaktuella bland deltagarna, säger John Sundström, Business Area Manager på IDG Academy.

Läs också: Permitterad från jobbet? Stärk din kompetens med en högskolekurs