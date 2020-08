Det nya påtvingade distansarbetet har gett välkommen skjuts för pc-försäljningen. Det gäller dock inte bara nya datorer. Även marknaden för begagnade datorer har påverkats tydligt under pandemin.

Och för de bolag som jobbar med att sälja begagnade datorer har det påverkats till det bättre, det vill säga priserna på begagnade datorer har fullkomligen rusat mot nya toppnivåer.

– Priserna går upp kraftigt. I Sverige är vi kanske lite mer förberedda och många kan ta med sig datorn hem och börja jobba hemma. Men så ser det inte ut överallt. I många andra delar av Europa är man inte på samma tekniska nivå och det gör att företagen behöver köpa in datorer. Det blir ofta dyrt, så man köper in begagnade, och det har gjort att man har dammsugit den här marknaden, säger Ulf Berglund, vd på Remade in Sweden som säljer begagnad it-utrustning.

Ökat betänkligt under våren

Enligt Remade in Sweden har priserna på begagnade bärbara datorer, mobiler och surfplattor ökat betänkligt under våren och sommaren jämfört med hur det såg ut i januari-februari. Ett vanligt år brukar begagnad it-utrustning sjunka i värde med cirka 5 procent per månad.

– Generellt sett brukar priserna sjunka under året. Nu ligger priserna högre än de gjorde i januari, konstaterar Ulf Berglund.

Remade in Swedens prisstatistik som innefattar andrahandsmarknaden för it-utrustning i ett 70-tal länder visar att det största uppsvinget varit för begagnade bärbara datorer där priserna har stigit med uppemot 20 procent. I vissa fall har det till och med varit mer beroende på modell och prestanda.

Utvecklingen för mobiler och surfplattor ligger något lägre med en ökning på cirka 10 procent. Stationära datorer och datorskärmar har däremot legat i princip still de senaste sex månaderna. Men även det är att beteckna som en positiv prisutveckling eftersom it-utrustning liksom de flesta begagnade produkter normalt sett sjunker i värde med tiden.

Nedstängda fabriker i Asien och råvarubrist har också påverkat marknaden.

Tror att läget kommer hålla i sig

– Nyproduktionen har gått ner och det gör att det blir svårare att få tag i nya datorer och det driver också på den här utvecklingen, konstaterar Ulf Berglund, som tror att läget kommer hålla i sig.

– Vi och flera av våra branschkollegor ser en fortsatt hög efterfrågan med ungefär samma prisnivåer i höst, både i Sverige och hela Europa. Viktiga drivkrafter nu är att allt fler företag och konsumenter värdesätter hållbarhetsvinsterna med att handla second hand, och fler vill också säkerställa att de produkter som man inte längre använder går vidare och får göra nytta hos någon annan.

Ett annat bolag som jobbar mycket med begagnade datorer är Xllnc, inte minst sedan man förvärvade återvinningsspecialisten Replace i oktober. Och Xllnc vd Martin Backman konstaterar också att törsten efter begagnade datorer just nu är hög.

– Man skulle vilja och hoppas att det drivs av miljömedvetenhet, men det här handlar just nu mer om tillgång. Inom supply chain är allt väldigt slimmat och nu när vi ser att digitaliseringen tar fart på allvar så ser vi att det finns en global efterfrågan men samtidigt en släpning där utbudet inte följer med och det driver upp priserna, säger han.

Tillverkningen av Chromebook drabbad

En viktig del av Xllnc verksamhet är att leverera it-produkter till skolan, där ett annat förvärv, Lin Education, står i centrum. Där har man också fått extra utmaningar då framför allt Chromebook, och dess tillverkning, har påverkats av det rådande läget i världen.

– Det är en kombination av corona och dess påverkan på fabriker och diskussioner kring handelskrig så där ser vi att vissa tillverkare har påverkats. Det makroekonomiska läget gör att det inte är balans mellan utbud och efterfrågan, så för vår del handlar det om att vara lite kreativa för att få eleverna att vara digitala, säger Martin Backman.

För Xllnc som inte bara säljer begagnade produkter handlar det också om att få ut så mycket som möjligt av alla produkter man jobbar med, både med återbruk och nytt ute hos kunderna.

– Det är en stor marknad idag med begagnat. Men det gäller att titta på alla håll. Som vi ser det ska inte kalendertid styra ett utbyte, utan det är skicket på datorn, behov och prestanda som avgör hur länge man kan använda den. Vi hjälper ofta våra kunder att optimera redan befintliga maskiner, vilket skapar positiv effekt på ekonomi och hållbarhet.

