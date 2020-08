Mjukvaruföretaget Oracle ska också vara intresserade av att köpa delar av den kinesiska videodelningsappen Tiktok.

The Financial Times, via Reuters, skriver att Oracle ska ha fört inledande samtal med Tiktoks kinesiska ägare Bytedance om att köpa appens verksamhet i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland.

Enligt Financial Times ska Oracle arbeta tillsammans med amerikanska investerare som redan äger en del av Bytedance.

Bytedance och Tiktok har inte kommenterat det hela medan Oracle avböjt att kommentera.

USA:s president Donald Trump har tidigare beordrat Bytedance att sälja av den amerikanska delen av appen inom 90 dagar på grund av oro för att appen delar personliga data med utländska myndigheter. Något som Bytedance själva nekar till.

Sedan tidigare ska även Twitter visat intresse för en liknande affär och Microsoft sägs vilja köpa Tiktoks verksamhet i Europa och Indien.

