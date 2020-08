Sveriges internet ser välmående och friskt ut på ytan, och den allmänna uppfattningen är att vi har mycket hög kvalitet och prestanda i nätverken, men i själva verket är Sveriges internet både sårbart och delvis föråldrat. Det menar TU-stiftelsen som tillsammans med Netnod och Sunet arbetat fram en plan för hur internet i Sverige bör byggas om och byggas ut för att möta framtida krav och för att vi ska kunna fortsätta den nödvändiga digitalisering av samhället.

– En analogi är lite som städerna på 1700-talet. När städerna på allvar började växa hade samhället inte hunnit ställa om till ett liv i städerna, de sanitära förhållandena var obefintliga, miljön var förfärlig, sjukdomarna grasserade och folk dog som flugor i olika epidemier. Men då sågs det som normalt, och hade någon föreslagit att dra avlopp hade alla bara skrattat, säger Leif Johansson, ordförande för TU-stiftelsen.

TU-stiftelsen eller Stiftelsen för telematikens utveckling har till enda syfte att vara ägare till internetknutpunkten Netnod.

Leif Johansson.

– Svenskt internet är en centraliserad mix av nätverk och infrastruktur som är mycket känsligt för störningar. Vi behöver tänka om och bygga om för att få den decentraliserade robusthet digitaliseringen kräver. Vi är i mycket större behov av förnyelse än vad folk i allmänhet tror, säger Leif Johansson.

Västsverige helt utan internet

Han tar upp några exempel som visar hur sårbar tillgängligheten till internet i Sverige är. Ett inträffade i augusti 2014 när två kablar samtidigt grävdes av utanför Göteborg och hela västra Sverige blev utan internet i flera timmar, och ett liknande avbrott inträffade redan 2001 i samband med en brand i en kabeltunnel i Kista norr om Stockholm.

Ett annat, mer färskt exempel är vårens Corona-utbrott. Enligt Leif Johansson var det på håret att inte nätverken kollapsade under det tryck som uppstod när en stor del av befolkningen började arbeta hemifrån och behövde använda videosamtal i aldrig tidigare skådad omfattning.

Tre husregioner i en tänkt Fem små hus-infrastruktur. Varje region har fem hus som vart och ett har en oberoende koppling till ett hus i en annan husregion.

– Videoapparnas kommunikation, både Googles och Microsofts, är beroende av ett par knutpunkter vardera i landet – mer än så är det inte. Nu hade operatörerna tur att de hade några routrar i reserv som de kunde kasta in, och fick jobba dygnet runt för att öka kapaciteten. Annars hade det inte funkat. Och säg att det inträffat något annat på samma gång, en brand eller översvämning på olämpligt ställe i Stockholm, då hade det varit kört, säger Leif Johansson.

– Så där ser det ut: Vi kan precis hantera en incident, men inte två. Och allt hänger på att det funkar i Stockholm.

Lösningen, som TU-stiftelsen ser det, är att investera i en ny nätverksarkitektur, standardiserad på IPv6, både genom att använda befintlig infrastruktur och bygga ny, som tar oss bort från centraliseringen med tungt fokus på Stockholm, till en decentraliserat peer-to-peer-arkitektur som geografiskt minimerar skadan när och där den sker.

Ska i princip aldrig gå ned

Med TU-stiftelsen som beställare har Patrik Fältström, teknisk chef på internetknutpunkten Netnod (som formellt ägs av TU-stiftelsen), och Börje Josefsson på Sunet, utarbetat en plan för hur Sveriges internetinfrastruktur bör byggas för att svara upp mot digitaliseringens krav – ett internet som ska klara att leverera allt från underhållning till kommunikation för totalförsvaret i krig, och i princip aldrig gå ned.

Arkitekturen kallas i den rapport Computer Sweden tagit del av för ”Fem små hus”. Med hus menar man allt från datacenter i Stockholm till kopplingsstationer i glesbygd som praktiskt taget inte är mer än skjul. Många av husen finns alltså redan idag, men fler behöver byggas och fiberkablar behöver läggas i marken för att systemet ska bli komplett.

Fiberförbindelser mellan hus i en husregion.

Tanken är att landet indelas i regioner som var och en består av fem ”hus”. Inom varje region är alla fem husen fysiskt sammankopplade med varandra – alla till alla. Varje hus har också en koppling till angränsande regioner och de regionernas fem hus, och så vidare.

– Vi delar upp landet i pentagoner. Att det blir just siffran fem beror både på geografi och ekonomi. Vi vill nyttja redan färdig infrastruktur så mycket det går – det ger mer ”bang for the buck”. Vi har redan fyra färdiga nationella nätverk, alltså fyra av de fem husen finns redan, och med den satsning vi föreslår bygger vi det femte huset.

Beroende av Stockholm

– Samordningen idag är dålig eller obefintlig, men det är viktigt att vi kan bygga ett finmaskigt nät tillsammans. Dagens centralisering är förödande för robustheten – Stockholm är sårbart med ett fåtal ”choke points”, men resten av landet är också beroende av Stockholm.

Det räcker att endast ett hus fungerar för att förse hela regionen med full kapacitet och upplänk. Sammantaget struktureras landets internet-infrastruktur som ett peer-to-peer-nätverk. Tanken är att när skador och avbrott sker ska dessa begränsas geografiskt till den lokala regionen.

– Skillnaden mot idag blir att när ett avbrott sker så begränsas skadan till ett litet område, jämfört med idag då hela landsändar med miljoner invånare drabbas samtidigt. Vi måste fråga ”hur stora delar av landet får gå sönder?” Jämför halva Stockholm mot några kvarter i Vasastan, eller Norrland mot en stadsdel i Lund, säger Leif Johansson.

Leif Johansson kan inte ge ett exakt svar på hur många regioner det sammanlagt handlar om, men att det rör i storleksordningen några hundra. Som jämförelse består Sunet-nätverket av cirka 30 knutpunkter idag. Det ligger också i sakens natur att den geografiska storleken på regionerna kommer att skilja sig åt, med stora regioner i glesbygd och mindre i storstädernas stadskärnor.

Förutsätts ansluta sig

Projektet Fem små hus fokuserar på att förse varje region med tillgång till en stabil infrastruktur, och sammanlagt en nationell infrastruktur bestående av leverantörsneutral svartfiber – både inom varje region och mellan dem. Projektet har inte berört infrastruktur inom regionerna. Lokala operatörer som stadsnät och kommunikationsoperatörer förutsätts ansluta sig till husen och därifrån koppla upp det lokala samhället.

Systemet ska också stödja separering av nätverk med stark kryptering så att företag och myndigheter som har behov av en säker intern kommunikationsinfrastruktur kan använda samma infrastruktur som en privat, säker, miljö skild från det publika internet.

– Alla operatörerna ska mötas i dessa hus. Husen är i praktiken datacenters och kan fungera som internetknutpunkter för lokala och nationella operatörer och stadsnät. Det viktiga för landet som helhet är att skapa robusthet och även ekonomisk jämställdhet. Vi behöver bygga ett fiskenät istället för ett spindelnät, och komma bort från centralisering i Stockholm, säger Leif Johansson.

Leif Johansson vill också lyfta hur viktig denna arkitektur blir för den fortsatta digitaliseringen och därmed den ekonomiska utvecklingen, inte minst utanför Stockholm och storstäderna.

– Vi vill ta konnektiviteten i Stockholm till hela landet. Stockholm som innovationshub beror lika mycket på nätverket som kompetens. I Gnosjö kan det inte bli samma sak även om de har samma kompetens – de nätverk som krävs finns inte där. Stockholm har tjänat enormt på Stokabs svartfibernät, det är en extremt viktig ekonomisk drivkraft som många sällan tänker på.

Kommer att kosta flera miljarder

Nästa steg blir att börja påverka de politiker, makthavare och myndigheter som behöver vara med på tåget. En viktig del är att samordna mellan berörda myndigheter. Kostnaden kommer i slutänden att landa i ”ett antal miljarder” och ta ”ett antal år”, men det bör också vägas mot de investeringar som görs idag, och som inte skulle behöva göras om Sverige redan hade denna arkitektur på plats.

Ingen kommer dö för att de inte kan spela Fortnite

– Det kommer ta ett antal år och kosta ett antal miljarder; vi har inte kommit till att räkna på det mer exakt, vi har hittills fokuserat på den tekniska arkitekturen. Men det är inget snack om att det behövs fler hus och att fiber måste ned i backen. Det är en rejäl satsning som tar tid; på vissa ställen finns det mesta och på andra ställen måste vi bygga mycket.

– Det vi har idag är ett slags Lort-Sverige för IT. Ingen kommer dö för att de inte kan spela Fortnite, men du kan dö om du inte får dina mediciner för att apoteken inte kommer ut på nätet. Vi kan leva i några år till på det vi har, men sen kommer folk att märka problemen. Till slut tar det slut och vi får vänja oss vid störningar som normalitet, säger Leif Johansson.

TU-stiftelsens sammanfattning av Fem små hus finns att ladda ned här.

Läs också:

Nu stresstestas internet i realtid – ”kan behöva uppgradera sladden hemma”

Stora driftstörningar drabbade många hemmajobbare