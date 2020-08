Konkurrensen inom e-handeln blir allt tuffare, vilket inte minst påskyndas av att jätten Amazon snart väntas dra igång sin svenska sajt. Ett allt viktigare vapen om kundernas gunst är logistikdelen där många fortsätter att trimma sina verksamheter.

Dustin har gjort en rejäl logistisk investering. Under våren har en ny robotanläggning installerats på återförsäljarjättens lager i Rosersberg utanför Stockholm. Allt för att en redan effektiv hantering ska bli än mer effektiv.

– Vi började med det i mitten av maj och nu har vi en 25 procent effektivare hantering av våra produkter, säger Per-Anders Barhag, logistikchef på Dustin om det självsorterande robotsystemet som slagits upp i mitten av den 20 000 kvadratmeter stora lagerytan och som gör att man slipper köra runt med sparkcykel och truck när prylarna ska hämtas.

– När produkterna är inne i roboten så frigör det dessutom 3 000 kvadratmeter yta där vi kan få plats med ännu mer.

Det nya robotsystemet, som köpts in från lagerspecialisten Element Logic, kan enklast beskrivas som en stor kub som placerats på lagergolvet. Men inne i kuben är det full fart med plastbackar fulla med prylar som åker runt i systemet.

Totalt handlar det i dagsläget om 35 000 backar som roterar på Dustins lager. Men eftersom varje back dessutom anpassas utifrån produkternas storlek delas de in i fack. Antingen används hela backen, eller delas den in i två, fyra eller åtta fack. Per-Anders Barhag säger att man just nu har 70 000 fack som man förvarar produkterna i.

– Just nu har vi 330 000 produkter som finns inne i roboten. Det innebär att vi är uppe på ungefär 70 procent av kapaciteten just nu, säger han.

4700 försändelser lämnar lagret dagligen

Av de ungefär 17 000 artikelnummer som hanteras på lagret är ungefär 12 000 stora nog för att kunna lagras inne i robotsystemet, som började fyllas på i maj och som fortfarande fylls på i ena änden och som givetvis också töms i takt med att prylarna lämnar lagret för att skeppas ut till rätt kund. Den genomsnittliga siffran säger att 15 000 prylar snurrar in på lagret varje dag, medan det är ungefär 4 700 försändelser per dag som lämnar lagret.

Hur funkar det då? Totalt är det 16 våningar med backar ovanpå varandra i ett stort rutmönster, vilket ständigt sorteras och flyttas runt av 58 robotar på hjul uppe på rutnätets tak. När personalen vid respektive packstation ska få ihop en försändelse till en kund kollar man vilka produkter som ska med och med hjälp av den rätta produktens streckkod kommer rätt back automatiskt till den station på golvet där försändelserna packas.

Lagrets hjärta. I robotsystemet, som är placerat mitt på lagerlokalens golv, är produkterna mer svåråtkomliga för så kallade smash and grab-inbrott.

De flesta produkter finns i flera olika fack i systemet för att spridas runt i systemet och skynda på hanteringen. De riktiga storsäljarna, som vissa kablar eller vissa modeller av bärbara datorer eller mobiltelefoner, finns representerade i extra många olika fack. Skulle ordern även behöva kompletteras med någon skrivare eller annan pryl som är för stor för robotsystemets backar så får man hämta den från den klassiska lagerhyllan. Därefter hamnar paketet i rätt terminal för att skickas någonstans i Sverige, eller i respektive terminal för Norge, Danmark eller Finland.

Att valet föll på Element Logics robotsystem förklarar Per-Anders Barhag med att man ville ha ett system som man visste fungerar redan från start.

– Vi ville jobba med en partner som gjort många installationer och som varit med om många av de misstag man gör i början, så vi får en stabil och välfungerande robot utan några haverier, säger han.

Frigör yta. Per-Anders Barhag säger att de hyllor som tidigare huserade många av de mindre prylarna blir allt tommare ju fler produkter som läggs in i roboten.

För Dustin har vårens logistiska projekt varit en stor investering. Hur mycket det kostat vill man inte kommentera.

– Vi har inte kommunicerat vad den kostar, men vi räknar med att investeringen är tillbaka inom sex år, konstaterar logistikchefen nöjt och poängterar att investeringen också gjort att man förlängt sitt avtal i Rosersberg.

– Vi tecknade ett nytt kontrakt på byggnaden i samband med att vi satte upp roboten. Minst åtta år framåt räknar man med att sitta här.

Många småföretag bland kunderna

Hur mycket konkurrens det blir mellan just Dustin och Amazon återstår att se. Ungefär 95 procent av försäljningen från Dustins lager är inom b2b. Samtidigt är många av de som handlar små företag, som säkert kommer att se Amazon som ett rimligt alternativ framöver.

I dagsläget är Dustins leveransvillkor tydliga. Lägger man en order fram till klockan 16 så ska man få det man beställt nästa dag. Man har också möjligheten att skicka prylar via bud för de kunder som vill ha det ännu snabbare.

Som vi skrivit tidigare verkar det som att Amazon kommer att smyga igång sin svenska sajt, och Per-Anders Barhag säger att Dustin står väl rustat för att möta den nya konkurrenten.

Hur viktig är den här investeringen för er i det sammanhanget?

– För det första skapar det en effektiviseringsökning i vår orderhantering som gör att vi ser att vi på sikt har en möjlighet att öka servicegraden om det behövs. Till exempel med att kunna ta emot order senare på dagen, och med mindre krävande plock och utan att behöva packa order själva, säger han om den stundande konkurrenten, säger han och tror också att det kan gynna e-handeln i stort.

– Vi och många andra svenska e-handlare är bra. Men vi har så klart väldigt stor respekt för Amazon.

