Under en middag i Vita huset, i oktober 2019, med Mark Zuckerberg och Donald Trump ska Facebooks vd varnat USA:s president med flera för att kinesiska teknikföretag utgör ett direkt hot mot amerikansk affärsverksamhet, rapporterar The Wall Street Journal, via CNBC.

Mark Zuckerberg ska hävdat att dylika kinesiska teknikföretag hotar både amerikanska värderingar såväl som landets dominans inom teknik. Zuckerberg ska också sagt vid tillfället att det borde vara viktigare att begränsa dessa företag snarare än att kontrollera Facebook. Bland annat ska videotjänsten Tiktok pekats ut.

Donald Trump har sedan dess, den 14 augusti i år, beordrat Tiktoks ägare Bytedance att sälja av den amerikanska delen av appen på grund av oro för att den delar personlig data med kinesiska myndigheter. Något som Bytedance själva nekar till.

I en kommentar till CNBC säger Vita husets handelsrådgivare Peter Navarro att Mark Zuckerberg har "noll inflytande" när det kommer till Tiktok och säger att The Wall Street Journals rapportering har "noll trovärdighet."

En talesperson för Facebook säger till CNBC att Mark Zuckerberg aldrig förespråkat en bannlysning av Tiktok.

