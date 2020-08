Indien ska hålla på att fasa ut utrustning från Huawei och andra kinesiska företag från sitt eget telekomnätverk till följd av en gränsdispyt med Kina som resulterat i att 20 indiska soldater dött, rapporterar Financial Times, via Financial Review.

Indien har själva inte gått ut med en officiell bannlysning av kinesisk telekomutrustning men enligt uppgifter från industrichefer och regeringsanställda ska lokala myndigheter sagt till lokala telekomföretag att de ska undvika att investera i kinesisk utrustning så som 5g-nätverk.

Förväntningen är att Indien inte heller kommer att officiellt bannlysa Huawei eller andra kinesiska tillverkare.

Indien utgör världens näst största telekommarknad med över 850 miljoner användare och kinesiska Huawei har tidigare varit en av de tre stora leverantörerna av telekomutrustning i landet.

Sedan tidigare har Indien även bannlyst Tiktok och 58 andra kinesiska appar på grund av säkerhetsskäl.

Huawei har inte kommenterat det hela.

