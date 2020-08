När Elgiganten idag summerar sitt senaste verksamhetsår, som löper från maj 2019 till april 2020, så är det ännu ett styrkebesked från hemelektronikhandelns stora dominant.

En glad och mycket nöjd Niclas Eriksson, vd på Elgiganten, säger att det pekar uppåt på nästan alla håll och konstaterar att man lyckats med det mesta, inklusive att döda den omtalade butiksdöden.

Intäkterna har under året ökat med 5,9 procent till 13,5 miljarder kronor, och rörelseresultatet landade på 212 miljoner kronor. Totalt har man 176 butiker och 3 400 anställda.

– Om man tittar ur ett helhetsperspektiv är det en hel del som har påverkat marknaden. Att vi har en svag svensk krona påverkar en hel del med produkter som inte tillverkas i Sverige. En annan avgörande detalj är de snabba handelstrenderna, där kunder förflyttar sig snabbare än tidigare och det ställer krav på oss att vara snabbrörliga och följa med, säger han om den spelplan som man verkat på under det gångna året, som också avslutades med en helt ny förutsättning.

Ingen stor coronaeffekt

– Coronaeffekten här är inte så stor. Vårt år avslutades i april så det är bara två tolftedelar som påverkas av det, men det är klart att det påverkar.

Att det gått överraskande bra även under det pågående året och det nuvarande pandemiläget har vi konstaterat tidigare.

– Jag är ödmjukt glad för det, för vi vet att det finns de som har det tufft, säger Niclas Eriksson.

Men tillbaka till bokslutet av det senaste räkenskapsåret. Är det något man älskar på Elgiganten är det rekordsiffror, och den här gången har Niclas Eriksson en knökfull liten rekordpåse att ösa siffror ur.

– Det är tre viktiga rekord. Vi sätter omsättningsrekord, resultatrekord och kundnöjdhetsrekord, säger han och påpekar att man lyckats bra på alla plan.

– Vi vet att det kan bli en liten chock för detaljhandeln, men vi går mot strömmen. De flesta aktörer idag har en onlinetillväxt och backar offline. Vi växer i alla kanaler och i alla koncept och det gör att vi tar kraftiga marknadsandelar. Idag har vi en marknadsandel på 33 procent.

Niclas Eriksson.

Marknadsandelar i hemelektronikbranschen är inte alltid lätta att mäta, men Niclas Eriksson säger att man under de senaste åren har tagit av marknaden successivt.

– Jag är ganska säker på att vi tar två procents marknadsandel per år. Hela elektronikhandeln är ganska flat och omsätter cirka 40 miljarder kronor i totala tal. Vi växer med 800 miljoner, så det är ungefär 2 procent, säger han.

Han går sedan igenom de olika delarna av verksamheten, och hur mycket respektive del har vuxit.

De största butikerna, som kallas Megastore, som är den del som omsätter mest, växer med 3 procent. Phone House-butikerna växer med 9 procent i gallerior, och med hela 43 procent i småstäder. Franchisekonceptet med större butiker i mellanstora städer växer med 14 procent. Onlinehandeln växer med 18 procent och Collect at store växer med 26 procent.

Utgår helt från det digitala

– Idag är 88 procent av alla besökare online och det får effekter. Nu kommer vi helt utgå från det digitala framöver när vi ger kunder olika möjligheter hur de vill handla.

När det gäller e-handeln är det konceptet Collect at store, där man beställer på nätet och hämtar sin pryl i butiken, som dominerar.

– Idag väljer 50 procent Collect at store. Vi ser att det finns flera skäl till det. För det första går det fort. Produkterna blir också mer komplexa. Om du hämtar den ser du till att produkten finns och att det är rätt produkt och att man har fått den design man velat ha. Vi ser också att de flesta kunder fortfarande frågar och vill ha hjälp av personalen, konstaterar Niclas Eriksson

En annan viktig förutsättning för att man kommer att skruva på hur man möter kunderna är att man sett ett ändrat mönster i kundernas beteende jämfört med hur det såg ut för bara fem år sedan.

– 85 procent av svenskarna besöker Elgiganten varje år. Räknar man i alla kanaler har vi 120 miljoner besök per år. Det gör att kunder i snitt besöker oss 18 gånger per år, och det innebär i princip att vi har gått över till veckohandel, där vi för fem år sedan istället hade halvårshandel. Jag ser framför allt två anledningar till det. Elektronik är viktigare i hemmen idag, och den andra anledningen är att vi idag jobbar med kunden före, under och efter köpet.

Nöjda kunder

Och det verkar tydligen löna sig, vilket visar sig i det tredje rekordet, där kedjan ståtar med en kundnöjdhet på 92 procent.

– Vi mäter på alla delar idag och det är en väldigt viktig del i vår strategi. Allt vi gör på Elgiganten ska vara till fördel för våra kunder eller våra medarbetare. Helst båda två, och vi är väldigt stolta över det resultatet.

En annan väsentlig förklaring till den fortsatta tillväxten, och inte minst att kunna låta kunderna välja mellan butik och e-handel, hittar vi några år tillbaka i tiden, i de massiva investeringar som gjort i det bokstavligt talat gigantiska lagret i Torsvik utanför Jönköping.

– Vi har investerat 500 miljoner kronor i ett helautomatiserat lager. Det gör att vi kan öka antalet produkter i varuhusen och inte minst att kunderna kan få produkterna på sina villkor. Tack vare automatiseringen kan vi koppla ihop det digitala med butiken på ett bättre sätt, och vi strävar alltid efter att ha samma information om produkterna på webben och i butik, konstaterar Niclas Eriksson och poängterar att det också bidragit till att sortimentet breddats rejält.

Lagret är 120 000 kvadratmeter stort och 32 meter högt och helautomatiserat. Vi har gått från 2 miljoner leveranser per år till 5 miljoner leveranser per år. Vi ska också fortsätta utöka antalet produkter, och det är en dramatisk ökning vi gör. För tre år sedan hade vi 7 500 produkter i sortimentet. Året efter hade vi 20 000 produkter. I år räknar vi med att ha 40 000 produkter och om ett år ska det ligga på 100 000.

Ny konkurrent i Amazon

En sådan investering kan visa sig viktig. För den svenska elektronikhandelns jätte kommer snart få ny konkurrens av världshandelns odiskutabla jätte, Amazon.

– Vi har stor respekt för alla konkurrenter. Så också för en jätte som Amazon. Men det är inte Amazon som är vårt fokus, det är kunderna och det är kundtrenderna som väljer vilken väg vi ska gå. Där har vi en position och en strategi som vi kan känna oss trygga i. Och det ska vi hålla i, med eller utan Amazon. Men det är en enorm konkurrent, som det är klart att vi har stor respekt för, konstaterar Niclas Eriksson.

Amazon brukar vilja ha de lägsta priserna och ni har ett koncept med prisgaranti, där man ska kunna handla för det pris man kan hitta hos en konkurrent. Kommer det att gälla gentemot Amazon också?

– Det gör den. Det är ett av våra kundlöften. Och det kommer ställas på sin spets nu.

En av Amazons stora vinstmotorer är Marketplace, där man låter andra aktörer finnas med på sin sajt. Det är ett koncept som Elgiganten också har anammat med ett antal aktörer i Sverige.

På frågan om Elgiganten kan tänka sig att finnas med som en aktör på Amazons Marketplace blir svaret ett ganska tydligt nej, även om det är inlindat i mer försiktiga ordalag.

– Inga kommentarer. Det är inte vår plan.

Läs också: Nu rullar Amazon in i Sverige – så påverkas svenska it-handlare