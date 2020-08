Det går åt oerhörda mängder energi för att utvinna kryptovalutan bitcoin, något som forskare vid Cambridge Center for Alternative Finance har tittat närmare på.

Enligt en webbsida som uppdateras var trettionde sekund kan du följa den rådande utvecklingen mer eller mindre i realtid. I skrivande stund uppskattas den årliga energiförbrukningen för bitcoinutvinningen ligga på 64,97 terawatttimmar.

För att sätta siffrorna i perspektiv motsvarar det energin från sju kärnkraftverk som går för fullt eller 21,8 miljoner solcellspaneler, rapporterar Engadget.

För närvarande ligger utvinningshastigheten på drygt 120 exahash per sekund, men redan nästa är väntas hastigheten komma upp i 260 exahash per sekund. Därmed går det att tjäna mer pengar på kortare tid, så räkna med att energiförbrukningen kommer fortsätta öka under lång tid framöver.

