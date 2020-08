Ända sedan HCL köpte Volvo IT för snart fem år sedan har Göteborg varit en av bolagets viktigaste städer i Europa. Nu gör man ännu ett nedslag när man öppnar sitt första europeiska Cybersecurity Fusion Center, CSFC, som idag invigs i Torslanda. Sedan tidigare har man tre liknande centra hemma i Indien och ett i USA, utanför Dallas.

– Vi ser stora möjligheter i Norden som är en av de snabbast växande regionerna i Europa, säger bolagets Nordenchef Pankaj Tagra.

Den här gången sker etableringen inte via förvärv, utan det är en verksamhet som startas från grunden. En del av den personal man behöver är redan rekryterad men fler ska det bli.

Behöver skickliga medarbetare

– Det här växer fram helt organiskt. Vi vill kunna locka de bästa säkerhetsexperterna. Vi behöver skickliga medarbetare för att kunna möta behoven på marknaden. Vi vill att alla våra befintliga kunder ska kunna nyttja den här kompetensen.

Än så länge har man 25 på plats

– Vi har precis börjat och ska snart vara 50. Vi förväntar oss att växa fort eftersom det är ett område där det finns stort behov hos kunderna, säger Pankaj Tagra.

Lanseringen av det nya centret sker idag, och den kommer att bli speciell, som så mycket annat i pandemitider.

– Vi har fullbokat. Vi följer alla riktlinjer som finns från Folkhälsomyndigheten, så vi kommer inte ha fler än tolv personer på plats. Alla kommer sitta med två meters mellanrum, och så har vi ungefär 50 kunder som kommer att delta på distans.

Varför blev det just Göteborg?

– Vi ser stora möjligheter i regionen så det är viktigt för oss att investera där. Vi ser också att det finns stor tillgång till bra kompetens. Dessutom har vi en stor kundbas i Sverige, och då är det viktigt att vi finns lokalt, både vad gäller kultur och regelefterlevnad.

Bjuder in alla kunder

Med just valet av Torslanda från ett bolag vars steg in i Göteborg främst skett genom övertagandet av Volvo IT, så är det lätt att tro att det är Volvo som avgjort placeringsort. Men enligt Pankaj Tagra är det inte riktat mot Volvo specifikt utan planen är att bjuda in alla kunder.

– Det här gäller alla våra kunder. Inte bara några specifika. Vi har många andra kunder i Göteborgsområdet också.

Maninder Singh, som ansvarar för Cybersecurity Services på HCL Technologies, säger så här om den svenska etableringen av CSFC:

– Cybersecurity är centralt för HCL, eftersom det spelar en avgörande roll för företag och organisationer i en snabbt utvecklande värld där nya applikationer, moln och IoT definierar framtiden. Våra CSFC gör att företag kan försvara sina digitala tillgångar, och Göteborgscentret är perfekt placerat för att kunna möta de mest komplexa behoven hos våra globala kunder.

Göteborgs stad välkomnar givetvis också nya etableringar i staden. Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg, välkomnar HCL:s senaste satsning med orden:

– Det är fantastiskt att se ett globalt teknikföretag som HCL välja vår stad som den idealiska platsen att hitta kompetens inom cybersäkerhet. HCL:s etablering kommer skapa fler karriärmöjligheter och attrahera ännu mer kvalificerade arbetare från andra länder, vilket är till stort gagn för det lokala näringslivet.

Läs också: Nu kommer nästa runda – HCL varslar 250 tjänster i Göteborg