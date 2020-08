Förra året valde USA:s energidepartement ut Intel för att hjälpa till med att bygga en superdator för 500 miljoner dollar som bland annat skulle visa att datorchipp gjorda i USA kunde tävla med dem i Kina.

Superdatorn som fick namnet Aurora var ursprungligen tänkt att stå färdig under 2021 och vara det första helamerikanska systemet att komma förbi dagens nivå av "petascale computing" och vidare till "exascale computing". "Exascale" är när en dator kan göra en triljon (en etta följd av 18 nollor) beräkningar per sekund. Något som alla superdatorer i världen just nu inte skulle klara av även om de så samarbetade.

När Aurora står färdig är datorn tänkt att användas för att bland annat kartlägga den mänskliga hjärnan i hopp om att ta fram botemedel mot allvarliga sjukdomar så som Alzheimers.

Kan behöva tillverkas utanför USA

I tillverkningen av systemet skulle Intel bidra med tre olika kretsar, men en försening tycks nu oundviklig eftersom Intel kan ligga upp till tolv månader efter i sina planer. Något som kan göra att vissa av Auroras kretsar trots allt behöver tillverkas någon annanstans än i USA, rapporterar The New York Times.

Intel själva säger att de jobbar för att minimera den möjliga förändringen i schemat. De nya leveranserna av de påverkade kretsarna kan nu komma att ske i slutet av 2021 eller början av 2022.

Utöver Aurora har USA ytterligare två superdatorer på "exascale"-nivå på gång som förväntas stå klara under 2022 efter Aurora. Detta kan jämföras med Kina som har på schemat att ha sin första superdator på "exascale"-nivå färdig redan i år.

