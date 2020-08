Vi spenderar en stor del av våra liv på jobbet tillsammans med kollegor. Så vad händer om en kollega, eller ännu värre, din chef ogillar dig.

Den frågan ställs i en artikel på nyhetssajten The Next Web – som också tar upp ett par tecken som kan visa att du hamnat just i den mindre angenäma situationen och vad du kan göra i så fall.

De ”mikrohanterar” dig

”Mikrohantering” är inte ovanligt men om din chef hela tiden tittar till dig – och bara dig – så kan det vara ett tecken på att de egentligen inte gillar eller litar på dig.

Vill de bli cc:ade när du skickar ut dina mejl? Måste du skicka in ditt arbete för kontroll innan det delas med resten av företaget? Om det här sker behöver du ta reda på om det är något som drabbar alla eller bara dig.

Att bli ”mikrohanterad” är otrevligt men om det drabbar alla visar det bara att du har en dålig chef.

Men om det bara är du som får den här behandlingen måste du se över situationen och fråga dig själv om du gjort något som motiverar det här handlandet. Om det är fallet kanske din chef bara försöker hjälpa dig. Fråga då om något är fel, var inte stridslysten utan lyhörd.

Du bör fråga om något är fel – men tänk på din ton. Var inte stridslysten, var positiv och uppmärksam på hur de kommer att uppfatta vad du har att säga.

De ignorerar dig

Om din chef verkar ignorera dina e-postmeddelanden, inte kallar dig till viktiga möten, eller om de helt enkelt inte uppmärksammar dig eller dina bidrag så kan det verkligen vara ett tecken på att de har problem med dig.

Återigen är det viktigt att ta reda på om det här är deras sätt att leda eller om det bara handlar om dig.

I det här läget är det bäst att göra dem medvetna om hur du känner. Du behöver inte ställa krav, men låta dem veta att det oroar dig.

Du har dock din fulla rätt att jaga på din chef om de inte svarar på din e-post och om de ställer in flera möten.

De slutar inte att kritisera ditt arbete

Att få konstruktiv kritik är både nyttigt och förväntat. Men om din chef hela tiden ligger på dig så är det en varningssignal.

Innan du startar ett projekt – se till att det finns tydliga målsättningar, och att chefen och du är överens om dessa och om vad som förväntas av er. Om du följer upp det skriftligen minskar risken för missförstånd.

Försök också att alltid vara öppen och transparant med hur du mår. Du kan berätta för din chef att du uppskattar feedback och vill ha mer samarbete. Men om du är bekymrad över om de inte är nöjda med din insats så var tydlig med det, och ta reda på vad som är fel och vad som kan förbättras. Om det visar sig att din chef verkligen är missnöjd med dig och läget försämras kan det vara dags att se sig om efter ett nytt jobb.

Du förbigås hela tiden

Om du har en känsla av att du hela tiden får stå åt sidan vid till exempel befordringar eller andra belöningar så är det viktigt att du agerar snabbt. Annars kan din tystnad tolkas som acceptans eller ännu värre att du är bekväm.

Men innan du gör det så kan du ta reda på om det finns andra faktorer som påverkar din chefs beslut, som till exempel budgetneddragningar.

Om din chef värdesätter dig har de inga problem att förklara varför du inte fick en viss tjänst eller den löneökning du väntade dig. Men om du får otydliga svar kan det vara läge att uppdatera ditt cv och börja se dig om efter annat jobb.

